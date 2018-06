73 prosent av mobildata blir video

Vi visste at det går og kommer til å gå mye video i mobilnettet, men at det skulle bli så mye som Ericsson spår i sin nye rapport er noe overraskende. I løpet av de neste fem årene spå selskapet at 73 prosent av all datatrafikk i mobilnettet skal bestå av video.

Selskapet kommer også i følge NyTeknik med flere andre spådommer. Trafikken til sosiale medier kommer til å øke med 31 prosent. Andelen til sosiale medier vil likevel gå ned på grunn av den enorme økningen av video. I praksis går andelen til sosiale medier ned fra 12 prosent i 2018 til 8 prosent i 2023.

Ericsson spår også at i 2023 vil 20 prosent av trafikken i nettet kommer til å foregå over 5G. Dette er høres kanskje ikke så imponerende ut før vi legger til at dette i 2023 vil være 1,5 ganger så mye som trafikken i alle dagens nett lagt sammen.