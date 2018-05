Acos ut til Europa

Det norske programvarehuset Acos, som er basert på Straume rett utenfor Bergen, er nok mest kjent for sitt sak- og arkivsystem som en rekke virksomheter i både offentlig og privat sektor har tatt i bruk. Den mest kjente av disse er antakelig Oslo Kommune, som er en svært stor bruker.

Selskapet har imidlertid flere produkter i porteføljen, og nå skal ett av dem prøve lykken på det internasjonale markedet, først i Danmark.

Avtale med KMD

Nylig meldte Acos at selskapet har signert en forhandleravtale med den danske it-giganten KMD. KMD skal i første omgang selge Acos’ skjemaløsning Acos Interact på det danske og europeiske markedet. Dette produktet bidrar til å digitalisere skjemaer, og over 150 norske kunder har tatt denne løsningen i bruk.

Dette tar Bent-Inge Storheim, daglig leder i Acos, som en bekreftelse på at selskapet han leder lager produkter som kan måle seg med konkurrerende løsninger utenfor landets grenser.

– Danmark er kjent for å ligge lengst fremme i Europa på digitalisering. Når KMD velger å forhandle Acos Interact, bekrefter det at it-løsningene vi har utviklet i Norge er konkurransedyktig også internasjonalt, sier Storheim i pressemeldingen.

Stanset egen utvikling

KMD har i mange år levert skjemaløsninger til sine kunder i offentlig sektor, men så at dette trengte en fornying. Selskapet startet et utviklingsprosjekt for dette, men valgte også å se seg om etter eksisterende løsninger på markedet.

– Vi reiste en delegasjon fra København til Norge i fjor for å se på produktene Acos hadde utviklet. Vi ble meget imponert over skjemaløsningen til ACOS og så at det var akkurat dette våre kunder etterspurte, sier visepresident i KMD, Henrik Mosberg Fedder i pressemeldingen.

– Vi så raskt at Acos Interact kunne være en videreførelse av vår selvbetjeningsløsning KMD Xform, som en rekke danske myndigheter og virksomheter anvender. KMD valgte å avbryte egen utvikling og heller inngå avtale med norske Acos AS om å benytte deres velprøvde teknologi som grunnlag for vår Workzone Interact som vi vil kalle produktet fremover. Vi er allerede i gang med å planlegge å oppgradere alle våre eksisterende kunder til ACOS sin løsning, sier Mosberg Fedder videre.

Norge viktigst

Selv om Acos nå altså ser ut over landets grenser for markeder og kunder til sine produkter, forsikrer Storheim at det likevel vil være det norske markedet som er viktigst for selskapet.

– Selv om vi ekspanderer til utlandet vil vi fortsatt prioritere norske kunder. Vi så likevel at tiden var moden for å ta noen av våre mest populære produkter ut mot et bredere marked. På sikt ser vi ikke bort fra at vi også vil gå ut med flere produkter, sier Storheim.

Siden Danmark er ett av svært få land som går forbi Norge på statistikker over graden av digitalisering, både i offentlig og privat sektor, så er det en ekstra fjær i hatten til Storheim at det er akkurat et dansk selskap som har fått øynene opp for Acos’ løsninger.

– Det er en stor tillitserklæring at KMD velger å satse på våre produkter. Selv om Danmark ligger langt fremme på digitalisering, så viser denne avtalen at våre produkter blir vurdert som de beste, også internasjonalt, sier Bent-Inge Storheim i Acos.