Altibox vokste med 300 millioner

Selskapet fikk i fjor 47 000 nye aksesskunder og hadde ved årsskiftet 494 000 aksesskunder. Nå har de for lengst passert 500 000 kunder.

I fjor sommer lanserte Altibox en ny tv-plattform som innfrir dagens krav om fritt kanalvalg,strømmetjenester og tilgang til innhold når som helst, hvor som helst og på både store og små skjermer. Det har falt i smak hos Altibox-kundene.

Ny TV-løsning salgssuksess

– Interessen fra kunder over hele landet er langt større enn hva vi våget å håpe på. Nye Altibox TV er blitt en salgssuksess. Vi øker nå antallet TV-kunder, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox.

– Den høye veksten på Nye Altibox TV medførte at omsetningen i logistikkområdet som Altibox driver på vegne av Altibox-partnerskapet økte mye fra 2016. Denne omsetningen passerer gjennom Altibox uten at dette er et område selskapet skal tjene penger på isolert sett, og samtidig med at kostnadene til innholdsleverandører på TV økte, vokste dermed ikke resultatet like mye som økningen omsetning skulle tilsi.

Svakere resultat

Regnskapet til Altibox viser at til tross for at omsetningen økte med over 300 millioner kroner i 2017 ble driftsresultatet noe svakere enn året før.

– Nye Altibox TV har gitt oss et positivt løft i markedet. Foruten veksten i antall tv-kunder, får Altibox og partnerskapet høyere inntjening per kunde (ARPU) hos kunder med ny løsning. Det er ekstra gledelig å se at kundefrafallet (churn)på tv så langt i år er nesten halvert sammenlignet med 1. halvår 2017, sier Skjelbred.