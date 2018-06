Apple blokkerer konkurrenter

Dagen Næringsliv melder i dag at Apples blokkering av konkurrenters tilgang til NFC (Near Field Communication) funksjonaliteten i iPhone i praksis hindrer konkurrerende løsninger til Apple Pay. NFC er en funksjonalitet som finnes i de fleste smarte telefoner og i kontaktløse betalingskort. Når Apple ikke åpner denne funksjonaliteten for utviklere hindrer de effektivt andre leverandører at kontaktløse betalingsapplikasjoner å fungere på iPhone.

Konkurransetilsynet sier til DN at dette kan være brudd på Konkurranselovens §11 om misbruk av dominerende markedsposisjon. De sier også at hvis dette skulle vise seg å være tilfelle risikerer Apple å bli ilagt gebyr og pålagt å endre praksis.