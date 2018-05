AR i byggeplanlegging

Microsoft Hololens er en utvidet virkelighet-brille (AR – Augmented Reality) som lar deg blande datagrafikk og den virkelige verden ved hjelp av gjennomsiktige briller med innebygde dataskjermer foran øynene. Resultatet er et holografisk synsinntrykk som viser kombinasjonen av det som er, og det som kan bli virkelighet.

Dette har Sopra Steria nå tatt i bruk i et pilotprosjekt som skal visualisere en større by- og knutepunktsutvikling på Sundvollen ved Ringeriksbanen, melder selskapet i en pressemelding.

Virtuell befaring

Teknologien ble presentert på Sopra Sterias Power of Sharing-konferanse i Oslo nylig, der Bane Nor skal bruke den til å la politikere og andre interessenter kunne befare planene for en ny stasjon med omkringliggende byutvikling, lenge før en eneste bygning er oppført.

– Dersom dette verktøyet hadde eksistert under planleggingen av Barcode, tror jeg den ville blitt mye høyere. Da ville man kunne stå hvor som helst i byen og sett bygningene slik de i dag fremstår. Jeg tror man ville lagt på tre-fire etasjer til, sier Marianne S. Aasen, direktør for konsept og plan i Bane Nor i pressemeldingen.

– Politikere er usikre på beslutningene de må ta. De synes for eksempel det er vanskelig å bestemme seg for hvor høyt det skal bygges. Så blir saken sendt til videre utredning, og tiden flyr. Når du står med en plansje eller en illustrasjon får du ikke et godt helhetsinntrykk. Det gjør du med denne teknologien, legger hun til.

Tidlig pilot

HoloLens-piloten på Sundvollen begynte med at Marianne S. Aasen, Henning Bodin, leder for digital forretningsutvikling i BN Eiendom og Kjetil Taraldlien, Business Development Director i Sopra Steria, satte seg ned for å drøfte hvordan de kunne visualisere den kommende utbyggingen best mulig for beslutningstakerne.

– Teknologien er selvsagt ikke 100 prosent på plass ennå, men det som er der går det an å jobbe med. Skal du drive med innovasjon kan du ikke vente til all teknologi er ferdig utviklet. Du må komme i gang, ellers vil du ikke holde tritt med den teknologiske utviklingen, sier Taraldlien.

Aasen forteller at Bane NOR også har begynt å se på hvordan HoloLens kan brukes til drift og vedlikehold av bygninger.

– Her ligger det et kjempepotensial, særlig for oss som har eiendom i grisgrendte strøk der det ikke sitter fagkompetanse til daglig. Ved å bruke mixed reality i kombinasjon med dialog med en fagperson, kan vi redusere driftskostnadene våre ganske betydelig, sier hun.