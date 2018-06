Atea-veteran blir sjef for Telenor i vest

Ifølge en pressemelding vil Ørjan Hammersland ta over som regiondirektør for Telenor i region vest (Hordaland, Sogn og Fjordane) etter at Rune Wilhelmsen gikk over i ny rolle som leder for Smart havbruk tidligere i år.

Hammersland kommer fra rollen som CCO (kommersiell leder) i Mediability Group som leverer løsninger til TV- og mediaindustrien. Før dette var han i Atea, hvor han var ansatt fra 2001 til februar 2017. Han avsluttet sin karriere i Atea som direktør for Region Nord.

Nyttig med it-kompetanse

– Hammersland har med seg betydelig kompetanse og erfaring som salgsleder innenfor IT, noe vi mener er svært viktig for å bidra i målet vårt om å bli kundens foretrukne partner, sier Cathrine Gulbrandsen, direktør for salg storkunde og region i Telenors bedriftsdivisjon.



Ørjan Hammersland starter i Telenor i midten av august.