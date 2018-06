Automatisk lånesøknad vant pris

Under Digitaliseringskonferansen til Difi sist uke stemte 1.200 deltakere på sine favoritter blant tre finalister til årets digitaliseringspris. Vinneren ble Samtykkebasert lånesøknad fra Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen v/Finans Norge og Bits.

De tre finalistene til årets pris var Mine pasientreiser, Samtykkebasert lånesøknad og Smart omsorg.

Samarbeid offentlig – privat

Samtykkebasert lånesøknad gjør lånesøknaden enklere for forbrukerne i et samarbeid mellom offentlige etater og finansnæringen. Lånesøkere trenger ikke lenger levere skattemelding og lønnsslipper til banken, men gir digitalt samtykke via Altinn til at Skatteetaten kan dele informasjon om inntekt, gjeld og formue med banken.

– Vi hadde tre veldig gode kandidater i år. Samtykkebasert lånesøknad har virkelig vist hvordan digitalisering gir nye og gode løsninger for innbyggerne. Jeg gratulerer vinneren og håper at prisen kan inspirere andre offentlige virksomheter til å utvikle løsninger som gir nye og bedre muligheter for brukerne, sier Steffen Sutorius, direktør i Difi i en pressemelding.

Juryen som plukket ut finalistene, besto av administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge, administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, avdelingsdirektør Line Richardsen i KS og fagdirektør Ellen Strålberg fra Difi.