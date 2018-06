Basefarm er HPEs beste partner i Nord-Europa

Under Hewlett Packard Enterprises globale partnerkonferanse HPE Global Partner Summit 2018 i Las Vegas denne uken ble Basefarm kåret til beste serviceleverandør i Nord-Europa. Dette har sin bakgrunn i Basefarms bruk og arbeid med HPEs 3Par-teknologi, som Basefarm er største bruker av i Vest-Europa.

Partnere i mer enn ti år

HPE og Basefarm har vært nære partnere i over ti år. Som en del av dette partnerskapet har Basefarm deltatt i HPEs utviklingsarbeid på 3Par-plattformen, noe Computerworld tidligere i år har omtalt (for abonnenter).

– Vi må ha solide partnere for å kunne levere drift av virksomhetskritiske IT-tjenester til kundene våre. I vår leverandørstrategi for lagring står HPE sentralt og det er positivt at vi kan samarbeide nært med folkene der om leveranser og systemutvikling på høyt nivå, sier CEO Fredrik Ohlsén i Basefarm i en pressemelding.

Hensikten med HPEs årlige kåring av partnere er å fremheve ekstraordinære ytelser og prestasjoner som unik forretningsdrift og kundetilfredshet. I 2018 bidro Basefarm til utvikling og testing av HPE Infosight for HPE 3PAR som gir visuell presentasjon av flaskehalser mellom SAN (Storage Area Networking) og ulike virtuelle systemer, og det er dette arbeidet HPE nå hedrer.