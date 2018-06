Bilforsikringsappene virker

Dette fastslår Sparebank 1 Forsikring, som nå har fått 15.000 brukere på sin mobilapp kalt Spinn. Målet er å få 100.000 brukere i løpet av året.

Appen bidrar til at tusenvis av norske bilister hver dag konkurrerer om å kjøre så trygt og miljøvennlig som mulig, ifølge Sparebank 1 Forsikring.

– Vi kan se at mange som i begynnelsen fikk lav poengsum på kjøringen sin, etter hvert har forbedret kjørescoren, sier Kjell-Jakob Krohn, innovasjonsleder i Sparebank 1 Forsikring.

– Flere av brukerne har også fortalt oss at de er blitt mer oppmerksomme i trafikken. Det er ingen tvil om at dette virker, sier Krohn.

Hvis snittsummen på kjørescoren er høy nok, får kunden lavere pris når ny bilforsikring skal tegnes.

Lærer underveis

Mens forsikringsselskapet for et par år siden opplevde seg selv som ganske fersk på smartteknologi, har det nå vært igjennom en god modningsprosess på slik teknologi.

– Vi har lært at veien blir til underveis, og at det er lov å prøve seg frem. Forsikring er noe de fleste av oss ikke ønsker å bruke mye tid på. Likevel har vi lykkes i å bygge en bil-app som leverer nytte både for kunden, oss selv og samfunnet for øvrig. Alle tjener på at trafikken blir tryggere, sier Krohn.

Appen til Sparebank 1 Forsikring er utviklet i samarbeid med Sopra Steria og blir stadig forbedret. Det siste året er det kommet to viktige nye funksjoner, Miljøscore og Live Kjøredata. Miljøscore hjelper bilistene til å kjøre mer miljøvennlig ved å redusere småkjøring og kutte ut tomgangskjøringen, mens Live Kjøredata kan gi et tidlig varsel om behov for verkstedsbesøk.

Bare en liten del av datagrunnlaget som smartpluggen fanger opp, blir brukt i appen, og derfor er det rimelig å tro at det kommer flere funksjoner i appen etter hvert.

Konkurrentene på banen

Blant de andre forsikringsselskapene som også har lansert bilforsikringsapp-løsninger, finner vi Rema forsikring, som tilbyr en slik ordning i samarbeid med Storebrand. Kunder som velger «Kjør smart»-løsningen, får tilsendt en smartplugg kalt «Dingsen», som plasseres i bilen. Denne kommuniserer med mobilappen «Kjør smart», som finnes både for Android og IOS. Med god flyt i trafikken får man 15 prosent rabatt på forsikringen, lover Rema forsikring.

Appen til Rema forsikring gir blant annet en kjørescore basert på hvordan man kjører, med tips til hvordan man kan bli en bedre sjåfør. Dessuten byr appen på mulighet til å sammenligne scoren med andre, så man kan sette i verk konkurranser med venner og familie om hvem som er den beste bilisten. I tillegg gir appen oversikt over hvor man har kjørt og parkert.

SPINN: 15.000 kunder bruker nå mobilappen Spinn, forteller Kjell-Jakob Krohn, innovasjonsleder i Sparebank 1 Forsikring, og interaksjonsdesigner Hilde Hannestad i Sopra Steria. (Pressefoto: Kristin Jacobsen/Studio Oscar)

Storebrand selv har for øvrig en betaversjon av sin egen bilforsikringsapp liggende på Android-nettbutikken Google Play og på App Store for IOS. Den beskrives som en førsteversjon ment for en begrenset gruppe. Appen gir mulighet til å følge med på hvor mange kilometer man kjører, og om man ligger over eller under årlig betalt kjørelengde.

Appen gir dessuten informasjon om hvor man kan få assistanse på veien, og den kan brukes til å levere skademelding med bilder tatt med mobilen.