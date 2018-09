Capgemini inngår ny avtale med Sykehuspartner

Etter en anbudsprosess med konkurransepreget dialog valgte Sykehuspartner Capgemini som sin leverandør for levering av tjenester innen identitets- og tilgangsstyring, også kalt Identity Access Management. Capgemini vil bistå Sykehuspartner med et nytt system for tilgangsinformasjon. Avtalens verdi er opptil 200 MNOK.

Sykehuspartner er en del av Helse Sør-Øst, Norges største organisasjon innen helsetjenester hvor 11 sykehusforetak drifter 25 sykehus, et stort antall dagpleiesentere og tilknyttede tjenester, som laboratorier og ambulanser. Selskapet har 78 000 ansatte og dekker over halvparten av Norges befolkning.

Tjenestene som inngår i rammeavtalen er identitetshåndtering for alle ansatte, innbyggernes tilgang til sine journaler, forbindelser til andre helseregioner i Norge og statlige organer i helsevesenet og helseregistre.

Umiddelbar oppstart

Sykehuspartner valgte Capgemini for deres brede utvalg av tjenester som dekker ende-til-ende identitet- og tilgangsadministrasjon, deres omfattende erfaring som systemintegrator i komplekse arkitekturlandskap, i tillegg til kompetanse innen helsevesenet.

- Vi er veldig glade og stolte over at Sykehuspartner har valgt oss for å støtte dem med en helhetlig tilnærming til Identity Access Management, og vi ser frem til å jobbe med dem. Denne avtalen bekrefter våre ekspertise innen Cybersecurity og Identity Management i Skandinavia, og styrker vårt økende engasjement og tilstedeværelse innen helsesektoren, sier Atle Bergfjord, Leder for Offentlig sektor hos Capgemini i Norge.

Avtalen har en varighet på fire år, og tjenestene vil bli levert med umiddelbart oppstart etterhvert som avrop blir bekreftet innenfor de ulike områdene.