Cisco og Google samarbeider om samarbeid

I slutten av juli avholdt Google konferansen Google Cloud Next. Der ble det blant annet annonsert et enda tettere samarbeid mellom Cisco og Google. Det innebærer at Cisco slipper flere nye samarbeids-apper og -tjenester som blir integrert med ulike Google-produkter.

Videre skal de to selskapene utforske hvordan AI-tjenester fra Google Cloud-plattformen kan bidra til å utvide potensialet for samarbeid mellom folk.

– Samarbeidet mellom Cisco og Google Cloud vil ha stor verdi for kundene våre. Vi gleder oss over disse første integrasjonene og alt som er i vente etterhvert som vi jobber sammen for å forbedre måten vi alle jobber på i fremtiden. Dette er bare begynnelsen, sier visepresident Amy Chang i Cisco Collaboration i en pressmelding.

Effektivt samarbeid

Også administrerende direktør Sven Størmer Thaulow i Cisco Norge ser et stort potensial i samarbeidet.

– I Norge har kundene våre på tvers av alle segmenter i økonomien og i offentlig sektor omfavnet samarbeidsteknologi. Det er ansett som et svært godt verktøy for å bidra til effektivt teamarbeid. Med det sterkt økende samarbeidet mellom Cisco og Google får vi et enda bredere spekter av slike samarbeidsløsninger og –applikasjoner, sier administrerende direktør Sven Størmer Thaulow i Cisco Norge.

De to selskapene varsler at integrasjonen vil skje på følgende områder:

1. Ved hjelp av AI skal kundebehandlere kunne svare på spørsmål raskere og bedre. Google Artificial Intelligence (AI) legges nå til de eksisterende Cisco Customer Journey-løsningene, gjennom Google Clouds nye Contact Center AI-løsning. AI gir kundebehandlerne automatisk relevant informasjon som kan hjelpe dem i å føre samtaler med kundene, og lærer kontinuerlig slik at informasjonen blir enda mer presis over tid.

2. Med Googles Suite vil man innen kort tid se Webex Meetings-ikonet hver gang man planlegger et møte i Google-kalenderen sin. Deltakerne kobler seg på gjennom en videoenhet fra Cisco. Alternativt kan man delta gjennom Chrome-nettleseren med ett eneste trykk, uten å måtte laste ned noe som helst, eller sette opp en gjeste-konto.

3. Cisco vil også utforske mulighetene for å bruke Google AI til funksjoner som å transkribere, oversette, oppsummere og administrere oppgaver, for å gjøre det lettere å iverksette det som diskuteres i møtene, uansett om folk har vært til stede i møtene eller ei.

4. De nye integrasjonene vil også gjøre det mulig å legge til Cisco-verktøy i Android-apper.

5. Google Docs, Sheets, Slides og Forms kan nå også brukes i Webex Teams, som er en samhandlingsplattform bestående av chatting, fildeling, whiteboarding og møter.

6. Etterhvert som mennesker samarbeider mer og mer om innhold, skal Cisco og Google utforske ulike måter som kan gjøre jobben enklere. Målet er slutten på å måtte dele dokumenter om og om igjen etterhvert som folk redigerer på nytt.