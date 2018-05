Digiplex utvider i Oslo

Digiplex melder at selskapet skal bygge ut to av sine datasentre i Oslo-området. Dette kommer som en følge av at selskapet opplever økt etterspørsel blant både nasjonale og internasjonale kunder.

– Den eksponentielle veksten i bruk av data og virksomheters ønske om å gjøre mer med denne dataen, driver en sterk vekst i utbyggingen av datasentre fremover, forteller administrerende direktør i Digiplex, Gisle M. Eckhoff, i en pressemelding.

Bygger ut eksisterende

Det er på de to eksisterende Digiplex-lokasjonene Rosenhoff og Ulven utvidelsene skal skje. Selskapet skriver at «Kapasitetsutvidelsen på Rosenholm vil gi datasenteret 700 kvadratmeter med nytt «white space» (serverplass), og utvidelsen er planlagt ferdig i juli 2018. Videre vil 785 kvadratmeter med white space bli lagt til ved datasenteret på Ulven, et prosjekt som er planlagt ferdig september 2018. Når utvidelsene er gjennomført, vil de to datasentrene, kombinert med Fetsund datasenter, sammenlagt tilby totalt 11 900 kvadratmeter med white space levert av Digiplex i Oslo-området».

– Utvidelsen av Ulven gir oss også tilleggsverdien av at vi får flyttet Digiplex sitt Oslo-kontor til større lokaler på Ulvenveien 82, for å gi rom for et voksende team, legger Eckhoff til.

17 års drift

Det er slett ikke nyetablerte datasentre som nå skal utvides. De har vært i drift i mange år, forteller Eckhoff.

– Våre datasentre, Ulven og Rosenholm, har vært i drift i respektivt 17 og 8 år, og er datasentrene i Norge med høyest nettaksess med hundrevis av kunder. Økosystemet i både Ulven og Rosenholm gir dem er spesielt stort fortrinn som tiltrekker kunder, og spillvarmen fra Rosenholm blir brukt til oppvarming av tilknyttet bygningsmasse. Begge fasilitetene er godt egnet for kunder som enten ønsker hyperscale og samlokalisering, sier han.

– Norge har helt unike fortrinn som en global datasenterdestinasjon og vår ambisjon er å gjøre den norske datasenterindustrien verdensledende. Vi er derfor veldig glade for å se at DigiPlex, som har gått foran i utviklingen av det norske datasentermarkedet de siste 17 årene, nå utvider to av sine fasiliteter for å møte nasjonal og internasjonal etterspørsel, legger sjefsøkonom ved IKT Norge, Roger Schjerva, til i pressemeldingen.