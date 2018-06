Easypark med Apple Pay

Det er ikke bare storbankene som kommer på banen etter at Apples trådløse betalingsløsning Apple Pay har blitt lansert i Norge. Nå melder parkeringsselskapet Easypark at selskapets appløsning for betaling av parkeringsavgifter tar i bruk Apple Pay.

Enklere betaling

Easypark har i lang tid tilbudt app-baserte betalingsløsninger for parkering i europeiske storbyer. Når nye brukere nå registrerer seg uten betalingskort i appen, får de flere valg, noe som skal gjøre brukeropplevelsen mer sømløs.

– Å tilby Apple Pay til våre brukere er et veldig spennende steg for Easypark. Det bygger opp under vår visjon om å gjøre bylivet enklere for bilister. Når stadig flere nordmenn og andre europeere bruker digitale betalingsmetoder for parkering, fortsetter vi å gi våre kunder tilgang til de nyeste og sikreste løsningene for parkeringsbetaling, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i Easypark Norge i en pressemelding.

Apple Pay er nå tilgjengelig for Easyparks kunder som bruker Apple Ios i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Spania. Apple Pay kommer i tillegg til standardalternativene for registrering av betalingsløsninger i appen, opplyser selskapet.