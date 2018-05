En CBK-gründer takker av etter 30 år

Petter Giørtz var en av flere gründere av CBK-Distribusjon som ble grunnlagt i 2001. Eierandelene beholdt han frem til selskapet ble solgt til Morten Angeli som hadde tjent et hundretalls millioner kroner på salget av Eltek. Angeli kjøpte ut de gamle gründerne, og det synes Petter var helt greit.

– Jeg mener vi hadde stagnert på en omsetning rundt 50 til 60 millioner kroner. Det ble for mye fokus på utbytte og lite på å investere i vekst, bygge et skikkelig varelager og ha produktene tilgjengelig når kundene hadde behov.

Med en ny eier på plass og etter hvert Lars Seeberg som sjef ble det mer sving på sakene. Siste regnskapsår omsatte CBK Distribusjon for rundt 230 millioner kroner og hadde et driftsresultat på cirka 5 prosent.

Printerkabler i Jotec

Men det er over en mannsalder siden Petter startet i it-bransjen og Jotec i 1985. Den gang gikk det blant annet i mye printerkabler. Dette var tiden før den personlige computeren var skikkelig utbredt, og ingen andre drev med kabler.

– Vi solgte vel 30.000 kabler i året og drev en fin forretning på dette, forteller Giørtz.

Nå bærer det østover og innflytting i nytt hus syv mil sør for Stockholm. I den svenske skjærgården, nær datteren, barnebarn og en golfbane som nærmeste nabo. En del av jobben vil han nok savne.

– Jeg vil nok savne mine kolleger og det gode arbeidsmiljøet som vi har er. Men nå skal jeg klokke ut og nyte pensjonisttilværelsen. Jeg kommer vel til å finne på noe, men da blir det med egne ting og kanskje ikke noe med it, forteller Petter til IT-Bransjen på det som blir han nest siste dag.

Morgenfugl

Petter var vanligvis blant de første som dukket opp i jobblokalene som lå et par stenkast unna Karihaugen i Groruddalen.

– De to timene på morgenen fra halv sju til halv ni har jeg alltid satt pris på. Da er det rolig og fredelig og man får gjort unna ting før kunder og kollegaer er på plass.

De siste årene har Petter vært produktansvarlig og hatt mest ansvar for innkjøp og salg av nettverk- og fiberkabler, moduler og switcher.

Radartekniker

Petter Giørtz har utdannelse fra Forsvaret hvor han gikk på fagskolen for radioteknikere. Han jobbet der fra 1979 til 1981. Da begynte han hos Norsales. Selskapet var børsnotert og ble etter hvert oppkjøpt og tatt over av Merkantildata som dermed kom på børs. Senere ble dette til Atea.

– I dag er Atea en av våre største kunder. Den gang tidlig på 1980-tallet var selskapet mindre solid og de trengte vel Norsales mer enn vi trengte dem.

Faks-revolusjon

Etter avsluttet tjeneste for Norsales var det Jotec og distribusjonsleddet som ble Petters oppgave. Her har han vært siden.

­– Vi importerte utstyr og kabler fra Taiwan og brukte telex-maskiner for å kommunisere til den andre siden av kloden. Men det ble en helt annen og bedre hverdag da vi fikk faks.

Den gang var det faks som var digitaliseringsskillet.

– Det gikk så langt som at vi bare handlet hos de som hadde faks. Teleks ble for gammeldags, forteller Petter og ler.

93 prosent fortjeneste

1990-tallet var gullalderen for PC-ene og distributørene kunne da ta seg bedre betalt. På et tidspunkt gikk man fra 25 pins kontakter til 9 pins kontakter på skriverne. Til det trengte kundene en overgang for å koble til pc-en.

– Vi kunne kjøpe inn en kabelskjøt til en dollar og selge den videre i det norske markedet for 150 kroner. Det vil si 93 prosent i fortjeneste. Men kundene var fornøyde, for de solgte kabelskjøten videre med god margin til sluttkunden for 220 kroner.

Amerikanerne bommet

Jotec ble kjøpt opp av et amerikansk selskap, AESP, i 1997. Petter og andre nøkkelmedarbeiderne solgte seg ut, men det gikk tre år før de kunne selge aksjene og skifte jobb.

Da startet de like gjerne CBK.

– Vi så at amerikanerne ikke visste helt hva de skulle gjøre, så da vi var kvitt de siste aksjene og bindingstiden var over i Jotec, startet vi CBK. I Norge er det relasjoner som bidrar til salg, og dette tok vi med oss inn i det nye selskapet. Det gikk vel ikke mer en tre måneder før vi hadde webshop og var i gang. Responsen i markedet var god og det tok vel ikke mer enn nye tre måneder før vi hadde overskudd på driften, forteller Petter.

CBK vokste mye på kort tid og tjente penger. I 2010 kom dagens eiere inn, og da var det greit for Petter å selge sin andel.

Ungdommelig beskjedenhet

Av de som var med å starte CBK, er det nå bare Gunn Hareton og Maths Høglo igjen. Men en annen veteran er Andreas Sandvik. Det er snart gått 30 år siden unge Sandvik startet å jobbe sammen med Petter Giørtz i Jotec. Den gang i 1991 var det Petter som var Andreas nærmeste sjef.

Petter husker tiden godt og spesielt et tilfelle hvor unge Sandvik ønsket lønnsforhøyelse. Da ble han kalt inn på sjefens kontor.

– Hva mener du at du fortjener da?, spurte Peter.

– Nei, sa Sandvik og dro litt på det.

– Nei, det kan ingen leve av, var til slutt svaret fra en yngre og langt mer beskjeden Andreas Sandvik.

Litt lønn må han ha fått og nå er det Sandvik som er Petters nærmeste sjef og som takker ham for innsatsen.

– Vi kommer til å savne Petter og med den innsatsen han har lagt ned, tror jeg vi trenger mer enn en mann for å erstatte ham, avslutter Sandvik og ønsker pensjonisten lykke til.