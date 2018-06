Finnmark, det rare bredbåndsfylket

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har brukt Finnmark som eksempel på at det er god bredbåndsdekning i distriktene. Hele 82 prosent har 100 Mbps-tilbud og 71 prosent fibertilbud (minst 50/50) Mbps. Til sammenligning er det bare 56 prosent i Sogn- og Fjordane som har 100 Mbps-tilbud. Ministeren har med andre ord valgt sitt fylke med omhu.

Kjører langsomt

Denne uka kom SSBs kvartalsstatistikk over Internett-abonnement. Den viser at finnmarkingene kjører sakte. Bare 563 husstander har over 128 Mbps-abonnement og bare 2 727 har 64-128 Mbps-abonnement. Det er over 25 000 husstander i Finnmark. Tall fra Nkom viser at over 23 prosent av norske husstander i dag har 100 Mbps+-abonnement mens det tydeligvis er under 10 prosent i Finnmark.

- Hvordan kan dette ha seg?

- Det er to viktige årsaker. For det første bosettingen. Du vet at det er så kaldt her at folk gjerne klumper seg sammen i tettsteder. Det er få som bor spredt på steder med under 200 husstander. Derav dekningstallene. Men de lyver litt de også. Historisk fikk Finnmark fiber tidlig – det vil si 100 Mbps fiberlink til sentralene. Og selv med tilbud om fiberaksess da var det jo ikke mulig å selge skikkelig høyhastighetsaksess. Det er først takket være Ishavslink de to siste årene at disse linkene er oppgardert til skikkelige gigabitlinker, sier adm. direktør Kjell Arne Mikalsen i 3Net som opererer både i Troms og Finnmark.

- Den andre årsaken er trolig at konkurransen er beskjeden i fylket. Noen steder er konkurransen nesten fraværende. Andre steder konkurrerer lokale operatører. Men behovet for å selge seg inn ved å lokke med svært høye hastigheter har ikke vært påtrengende, forklarer Mikalsen.

Det er mange lokale operatører i Finnmark. Nornett, Hammerfest Bredbånd, Alta Kraftlag, 3Net, Sør-Varanger Kraftutvikling og Luostejok Kraftlag SA og Eltele er de viktigste. Bare to har over 4000 kunder. Det er Alta Kraftlag og Nornett.