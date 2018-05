Gigantskjerm fra Microsoft

Surface Hub 2 er en presentasjon- og samarbeidsløsning for kontorer. Den er på hele 50,5 nesten rammeløse tommer og støtter det Microsoft har valgt å kalle 4K+. Hva 4K+ egentlig innebærer sier Microsoft foreløpig ingenting om, men at det er oppløsninger over 4K er vel naturlig å anta.

Hub 2 skal fungere sammen med Microsoft Teams, Microsoft Whiteboard, Office 365, Windows 10 og skyen. Den er også utstyrt med 4K kameraer, høyttalere og et sett med mikrofoner som skal sikre at alle blir hørt.

Man kan også sette sammen flere av disse enhetene slik at de utgjør en stor enhet. I følge Microsoft skal man kunne kombinere fire enheter. Om de skal settes sammen horisontalt eller vertikalt er opp til brukeren selv.

Sparsomt

Vi vet ennå ikke så mye om denne enheten, bortsett fra at Microsoft satser på å få den i handel i 2019. Før dette skal den testes hos noen utvalgte kunder. Hva prisen blir er ennå i det blå. Det vi kan si er at produktet virker spennende og det skal bli interessant å se hva produktet faktisk kan gjøre ettersom flere opplysninger kommer fra Microsoft.

Sjekk mer info her.