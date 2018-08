Google vet hvor du er

Man skulle tro at når man i Google Maps hadde slått av lokasjonsfunksjonen så sparte ikke Google på dine stedsdata. Så feil kan man ta. Nå viser det seg at Google benytter en rekke andre tjenester til å lagre stedsdataene dine. Dette gjør de blant annet ved å bruke sin egen søkemoter på telefonen din.

Dette har ført til at en amerikaner ved navn Napoleon Patacsil har saksøkt selskapet. Han har også åpnet søksmålet for alle som vil koble seg på. Dermed er det store sjanser for at dette ender opp som et gruppesøksmål. Det er også tatt hensyn til at Google har brukt to forskjellig metoder for å lagre data, avhengig av om du bruker en Android-telefon eller en Iphone. Dette har gjort at man ender opp med to forskjellige søksmål.

Selv om Google forsvarer seg med at det er tatt høyde for denne bruken i bruksvilkårene for tjenestene, har selskapet likevel nå endret sin bruksvilkår. Tidligere sto det at Google ikke ville lagre lokasjonsdata hvis tjenesten var slått av. Etter at dette ble en sak har selskapet endret denne setningen til at andre Google Apps fremdeles kan lagre slike data. LItt som å lukke døren når hesten har stukket av med andre ord. Det er vel heller ikke usansynlig at blant annet EU vil være interessert i denne problematikken. De har gitt Google bøter av store dimensjoner tidligere.