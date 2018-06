HP landet pc-avtale med Equinor

Gamle Statoil har vært kunde av HP siden 2011, men da var HP en av flere leverandører til det som nå har blitt Equinor. Den nye avtalen gir HP hele leveransen av pc-er til alle Equinors kontorer. Avtalen har en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse.

Verdt over 300 millioner

Ifølge Finansavisen skal avtalen omfatte levering av 33.400 pc-er som skal erstatte gamle maskiner uten Windows 10. Hoveddelen av disse skal være HPs Elitebook med tilpasset programvare, sikkerhet og samhandlingsverktøy.

Ifølge IDC er normal pris på en slik maskin mellom 8.000 og 10.000 kroner ved denne typen avtaler. Det skulle tilsi at bare denne leveransen vil være verdt rundt 300 millioner kroner for HP.

Pc-ene fra HP skal klargjøres av fabrikken og overleveres klar for pålogging. Det betyr mindre arbeid for it-avdelingen i Equinor. Dette er eller vil ifølge HP være den største leveransen av denne typen som de har levert.