Hvorfor du bør begynne å tenke på kunstig intelligens nå

En av de fremste fordelene ved AI ligger i hva teknologien gjør for beslutningstakere: ved å muliggjøre håndtering av store datamengder hjelper teknologien virksomheter å fatte beslutninger – bedre og raskere.

Teknologien representerer altså store fordeler og muligheter for vekst. Men ettersom AI fortsatt er i startgropen og kompleksiteten er stor, kan man likevel møte utfordringer fra start. Disse utfordringene bør norske virksomheter møte sammen med eksperter.

Ingen enkel oppskrift

Med AI får din virksomhet en supercomputer som egner å prosessere store datamengder raskt. Det gir dere større innsikt og dermed flere muligheter. Der en vanlig maskin bruker om lag ett og et halvt år på å prosessere en viss mengde data, vil en supercomputer bruke minutter. Det er dette som gjør AI til en teknologi for fremtiden, men likeledes til et komplekst system.

Kompleksiteten kommer også til syne i tilpasningen til en spesifikk virksomhet. Suksessfull bruk av AI handler ikke om å kaste seg på en trend. Teknologien representerer ikke et universalt hjelpemiddel med en felles oppskrift for alle. Det er i forståelsen av hvordan bruke AI på en suksessfull måte mange virksomheter sliter.

Praktisk tilnærming

Nøkkelen til suksess ligger i en praktisk tilnærming til den nye teknologien. Virksomheter som ønsker å ta i bruk AI bør først finne ut av hva man ønsker å bruke teknologien til.

At det ikke finnes en spesifikk smørbrødliste for hver virksomhet utgjør en utfordring for mange i oppstartsfasen. Det er derfor en stor fordel å lytte til ekspertene. Det handler om å alliere seg med samarbeidspartnere og eksperter som kan vise en konkret, praktisk tilnærming til den spesifikke bruken i deres virksomhet.

Et vanlig verktøy i fremtiden

Et viktig råd er: Ikke forhast deg i implementeringen av AI. Den største utfordringen dukker opp dersom man ender opp med et system som ikke er tilpasset sin bruk.

Finn heller ut av hva dere vil oppnå med AI i deres virksomhet, før dere setter i gang. Virksomheter som suksessfullt implementerer AI vil oppleve bedre og mer effektiv beslutningstaking som igjen fører til større konkurransedyktighet, og ofte økt vekst.

AI er likevel ikke en make it or break it for business – ennå. Det er imidlertid ikke mange år til denne teknologien er en vanlig del av bedrifter, som mail og sosiale medier er i dag. Før den tid er det en fordel å ha startet tankeprosessen, alliert seg med eksperter og samarbeidspartnere og tilegnet seg en praktisk tilnærming tilpasset sin virksomhet.

Dette er nøkkelen til gode resultater i fremtiden.