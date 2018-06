Internett i Tesla vil koste

Nettstedet Electrec melder at Tesla leker med tanken om å innføre avgifter for Internett i sine biler. Internettilkobling er en viktig funksjon i Teslas biler i og med at Telsa benytter teknologien til oppdateringer, trafikkmeldinger og kartdata.

Selskapet ser nå ut til å innføre et Premium abonnement og et Standard abonnement for biler kjøpt etter 1. juli i år. Standard varianten vil fremdeles være oppkoblet, men kun med funksjoner som krever lite data. Dette betyr at funksjoner som "live" oppdatering av trafikk og satellittdata. Oppdateringer av bilens programvare vil kun finne sted når bilen er koblet opp mot et trådløst nettverk.

I følge nettstedet vil prisen på et Premium abonnement ligge på 100 dollar i året. Det vil inkludere satellitt data og "live" trafikk i tillegg til strømming av musikk og annet media. Denne pakken vil også inkludere nettleser og oppdateringer av bile vil fungere både over trådløst nett og mobilnettet.