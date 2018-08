Kabelkrøll for Apple

EU har i snart et tiår prøvd å gjøre noe med proprietære ladekoblinger for mobiltelefoner. Mange av produsentene har også stilt seg positive til en harmonisering av de mange løsningene som en periode fantes.

Apple er en av dem som i utgangspunktet var enig i denne harmoniseringen. De har imidlertid holdt fast ved sin Lightning-løsning. Denne er helt særegen for Apples produkter. Nå har EU sett seg lei på at det ikke blir fortgang i denne problemstillingen og ser på måter å tvinge alle over til USB C. Med den tiden det tar å gjennomføre eventuelle sanksjoner mot selskaper som ikke følger denne standarden, spørs det om ikke Apple allerede har skiftet til USB C uansett. Det er mye som tyder på at Apple, som allerede har skiftet til USB C i sine MacBook Pro maskiner, vil følge etter med resten av maskinvaren sin. Utbredelsen av trådløs lading vil vel også spille en rolle etter som denne saken utvikler seg.