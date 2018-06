Konkurransetilsynet gir Telenor 788 millioner i bot

NTB melder at Konkurransetilsynet har bøtlagt Telenor med 788 millioner kroner. Saken dreier seg om at Telenor har misbrukt sin stilling for å hindre opprettelsen av et tredje mobilnett i Norge.

I november 2016 varslet Konkurransetilsynet at de vurderte å gi Telenor et gebyr på 906 millioner kroner fordi de etter Konkurransetilsynets mening har misbrukt sin dominerende stilling til å legge hindringer i veien for at et tredje, konkurrerende mobilnett skal kunne etablere seg.

4.–13. desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan ESA en razzia hos Telenor Norge og Telenor ASA i tredjemobilnett-saken.