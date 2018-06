Kraftig vekst for CBK distribusjon

De siste årene har CBKs omsetning gått rett oppover. Fra 123 millioner kroner i 2015 og 165 millioner i 2016, til 230 millioner i år. Resultatet på 12,6 millioner innebærer i tillegg en økning i margin fra 4,7 til 5,5 prosent.

Administrerende direktør Lars Seeberg er svært fornøyd med økningen, som han ser som et resultat av langsiktig og strategisk planlegging:

­– Vi har vært flinke til å følge med på hvor markedet går, tilegne oss kompetanse og mennesker, og lage konsepter som markedet etterspør og vil ha. Når det blir volum på det står vi klare, sier han

Lønnsom AV-satsing

Den største veksten har skjedd innen AV-segmentet, der CBK i følge Seeberg har hatt størst fokus foregående år.

– Parallelt har vi også vokst innen de to andre hovedområdene våre - infrastruktur og kabler, som er CBKs arvesølv, og tilbehørssiden, men veksten innen AV er suverent størst.

Seeberg forklarer den den store veksten innen AV med egne merkevarer. CBKs varemerke Stolten favner over hele spekteret av støtteprodukter til AV, som kabler, høyttalere, splittere, festanordninger og så videre.

– Her har vi etter mange års erfaring fått opp prisgunstige produkter med god kvalitet, som gir ekstra god margin til forhandlerne. De kompletterer i forhold til områdene vi er inne på når det gjelder møteromsløsninger og signage-løsninger, og de passer godt til Philips displays og Barcos presentasjonssystemer som vil tilbyr.

AV til el-installatørene

De siste årene har el-installasjonsmarkedet vært et satsingsområde for CBK, som nå gir uttelling. Seeberg kommer rett fra Eliaden, der selskapet har hatt en stor stand med mange besøkende og mange prospekt, og her har han også store forventninger framover.

– De gamle elektrikerne er installatører hele gjengen og tilbyr løsninger både innen AV- og møterom, og innen it, som nettverk, datarom også videre. Her ser vi enda flere av områdene våre som smelter sammen og går inn i hverandre. Vi kompletterer mange av tjenestene som installatørene tilbyr med våre produkter og kompetanse.

Seeberg vil ikke si noe om budsjett og mål for neste år, utenom at det skal bli solid vekst.