Lad mobilen med solcellepanel

Det er Sandberg Active som har lansert et bærbart solcellepanel myntet blant annet på turbruk. Sandberg Foldable Solar Charger er et effektivt solcellepanel som konverterer sollys til elektrisitet, heter det i pressemeldingen fra Sandberg.

I Monsens fotspor med mobil

I sommer har ikke minst NRK og Lars Monsen bidratt til at mange flere enn før vil gå på tur i fjellet. Ivrige mobilbrukere støter på to problemer oppe i høyfjellet: dårlig dekning og ingen mulighet til å få ladet opp mobilen underveis. Det nye portable solcellepanelet som nå er lansert, løser naturligvis ikke dekningsproblemet, men så sant det er godt dagslys og helst litt solskinn, kan man imidlertid holde liv i mobilen under en flere dager lang fjelltur – eller under et annet opphold i områder uten lademuligheter.

Noen vil kanskje innvende at det er ikke noen vits i å stresse med å lade mobilen når det ikke er dekning, men dagens mobiltelefoner brukes jo til mye mer enn å ringe og surfe på nettet. For mange av oss er mobil det eneste kameraet vi frakter med oss, og ivrige mobilfotografer vil dessuten gjerne jobbe litt med bilderedigering – kanskje på et nettbrett – en kveldstime i turisthytta eller i fjellteltet. Og selv uten dekning gjør jo mobilen nytte som stifinner, siden GPS og kart fungerer utmerket selv uten mobildekning.

Derfor bør friluftsivrige nordmenn være et attraktivt marked for en leverandør av lette og bærbare solcellepaneler.

13 watt

Det bærbare solcellepanelet som Sandberg nå har lansert, bærer navnet Foldable Solar Charger 13W 2xUSB, som forteller at enheten er et 13 watts panel. Ytelsen er seks volt. Panelet har to USB A-kontakter for tilkobling av ladekabel til mobiltelefon, nettbrett, bærbar pc, kamera og andre typer enheter man måtte ønske å lade underveis.

Ved tilkobling til bærbart batteri kan strømmen lagres for senere lading av smarttelefonen, eller man kan bruke den som et stabiliserende mellomledd under lading hvis det bærbare batteriet støtter samtidig inn- og utgang av strøm, heter det i pressemeldinge.

USB-kontaktene på panelet er plassert i en lomme med glidelås og plass til forskjellige typer USB-utstyr.

Det følger med snapkroker som kan brukes til å feste solpanelet til ryggsekken.

Prisen på solcellepanelet er cirka 740 kroner.