Lederkrise i TDC

Det ble klart etter den ekstraordinære generalforsamlingen mandag da de nye eierne oppnevnte engelske Mike Parton som midlertidig styreleder.

-Da våre nye eiere nå starter en ny strategi som innebærer å dele opp det danske selskapet i separate enheter føler jeg at det er riktige tidspunktet for meg å trekke meg tilbake, sier Pernille Erenbjerg i en melding.

Hun sier til Ritzau at hun simpelthen ikke har hjertet med i TDCs neste kapittel. Hun tiltrådde som konsernsjef i 2015 og har bragt selskapet opp i positiv vekst.

Med dette må de nye eierne - DK Telekommunikation – finne både nye konsernsjef og ny styreleder. Vedkommende nye styreleder skal ha en klar dansk profil, heter det i en melding fra de nye eierne.

"Den udskældte australsk kapitalfond Macquarie har sat sig hårdt på den nye TDC-bestyrelse. Det holder ikke. Samtidig truer omfattende ledelsesflugt", skriver avisen Finans i en kommentar.

Som kjent eier TDC Get TDC i Norge med Gunnar Evensen som CEO. Det er ikke avklart om de nye eierne vil selge ut Get, men mange mener de har planer om akkurat det. De nye eierne sier at første oppgave for TDC nå er å gi flere danske husstander høyhastighets Internett.