Miles er Norges mest innovative it-selskap

Det er en jury ledet av Innovasjonsmagasinets redaktør Truls Berg som har foretatt utvelgelsen av kandidater. Med i juryen i år var Gunn Ovesen, Svein Aaser, Tor W. Andreassen, Jon Trygve Hegnar og Leif Edvinsson. Det er tredje år på rad at Miles er med på listen over de mest innovative virksomhetene i landet.

"Miles fortsetter å imponere med å tørre å være et annerledes it-konsulentselskap som innoverer i måten man organiserer seg på. Uten sjefer, budsjetter og mål, beviser de nok en gang at god innovasjonskultur resulterer i bunnsolide resultater. Har muligens bransjens grundigste ansettelsesprosess og tenker ofte utenfor boksen, - og kundene elsker det!" heter det i jurybegrunnelsen.

Daglig leder Bjørn Olav Semundseth er selvsagt fornøyd.

– Det er hyggelig at andre anerkjenner vår måte å drive virksomheten på, og at de synes det vi gjør er spennende. Vi opplever en betydelig interesse rundt Miles om dagen, sier Bjørn Olav Semundseth – som titulerer seg som daglig tjener (sic) i Miles Oslo alle andre steder enn i Brønnøysundregistrene, hvor aksjeloven krever at det står daglig leder.

Annerledes

Miles leverer konsulent- og rådgivningstjenester, og har blant annet Telia, Statnett, DNB, Skattedirektoratet og Telenor på kundelisten. Selskapet startet opp høsten 2005.

– I dag har vi 180 ansatte i Oslo, Bergen Stavanger, Johannesburg, Mumbai og Vilnius. Flertallet jobber i Norge, forteller Semundseth.

Miles er mildt sagt organisert veldig annerledes enn andre virksomheter. Organisasjonen er ekstremt flat, og den enkelte har svært stor myndighet.

– Tjenestene vi leverer er ikke så forskjellig fra det våre konkurrenter leverer. Vi har tatt bort byråkrati, rapportering og budsjetter. Det som står igjen da med store bokstaver er TILLIT, sier Bjørn Olav Semundseth som også er en populær foredragsholder blant annet med foredraget «Tillit som strategi».

Han husker godt at en Computerworld-journalist karakteriserte organiseringen av Miles som «reinspikka anarki».

– Jeg er selv utdannet økonom, og mange av mine blåruss-venner forstår seg ikke helt på det vi gjør. De synes det er en kjekk visjon, men de forstår ikke at vi kan tjene penger. Men hvis de tar en titt på tallene, så ser de at vi har lyktes. DNA-et vårt er en visjon om å utvikle en fremragende arbeidsplass med faglig autoritet og varme mennesker. Filosofien vår er å skape et selskap som vokser, men som ikke har vekstmål. Og så er det selvsagt viktig å få med at vi har kvalitative mål selv om vi har en annen organisering av virksomheten enn det som er vanlig.