Nøkternt lønnsnivå i norsk telebransje

Forleden kunne vi melde at eks-Vimpelcomsjef Jo Lunder hadde en årslønn på 60 millioner kroner. Norske lønninger i telesektoren er på et helt annet nivå. Telenor er lønnsledende innen telesektoren i Norge med en rekke ledere som tjener mellom 2 og 14 millioner kroner med konsernsjefen på toppen. Sigve Brekke leder i dag et teleselskap på samme størrelsesnivå som Vimpelcom, men tjener bare 23 prosent av hva Jo Lunder gjorde. Sammenlignet med de best betalte advokatene og finansmeglerne og analytikerne, er lederlønningene i telebransjen lavere. Norge er landet der rådgiverene tjener bedre enn sjefene.

Blir ikke styrtrike

Men styrtrik blir heller ikke konsernets toppledere og det hender de må lønne lokale ledere i sine datterselskaper utenfor landet høyere enn konsernsjefen. Det er svært få ledere i telebransjen som har blitt såpass velstående at de hevder seg på formuetoppen. Den som har gjort det best er Gunnar Evensen i Get som via flere salg av bedriften har kommet seg inn på lista over Topp 100 formue i Norge med 434 millioner (93.plass). Den eneste teleinvestoren på den oversikten der er Christen Sveaas på 18.plass med tett på 1,5 milliarder i formue. Men bare litt av denne formuen er hentet fra tele – sist Phonero.

Nøktern i bredbånd

Norske bredbåndselskaper tjener for tiden penger som gress og flere av selskapene på liste nedenfor har en EBITDA på 30 og 40-tallet – ja et par av dem på 70-tallet. Likevel er lønningene meget nøkterne. Anne Berit Rørlien i milliardselskapet Viken Fiber tjener for eksempel bare 1,4 millioner kroner årlig. Trond Skjelbred i Altibox omsetter for over to milliarder, men tjener «bare» 1,7 millioner kroner.

Tallene i lista vår over 20 teleledere er basert på årsregnskapenes tall for lederlønn. Telenor-lønningene avspeiler total godtgjørelse hentet fra Dagens Næringsliv artikkel med bakgrunn i årsrapporten for 2017. Det er ikke alltid rubrikken «lederlønn» gir det hele bildet, men er en god indikasjon på lønnsnivået. Det er kommunalt eide kraftselskaper som eier bredbåndselskapene. Dette har medført det nøkterne lønnsnivået som preger kommunal sektor. Og skyhøye lederbonuser er en sjeldenhet.

Merk at tallene nedenfor er hva de formelt tjener som leder i selskapene de leder. Tallene avspeiler derfor ikke alltid ligningstallene og biinntekter fra aksjer og annet.

Lederlønner i norsk bredbånd

Alle tall i mill. kroner - avrundet



Sigve Brekke, konsernsjef Telenor 14,1 2017 Morten Karlsen Sørby, konserndirektør Telenor 9,8 2017 Ruza Sabanovic, CTO konsern Telenor 7,8 2017 Berit Svendsen, Telenor 7 2017 Gunnar Evensen, Get 6,6 2016 Martin Lippert, Broadnet 6,1 2017 Abraham Foss, Telia Norge 5,7 2017 Eirik Lunde, NextGenTel 4,7 2016 Toril Nag, Lyse 2 2017 Trond Skjellerud, Eidsiva Bredbånd 1,9 2017 Trond Skjelbred, Altibox 1,7 2017 Anne Berit Rørlien, Viken Fiber 1,4 2017 Jan Håland, Haugaland Kraft Fiber 1,3 2016 Nandor Helgheim, Enivest 1,3 2017 Tore Nyhammer, Bergen Fiber 1,3 2017 Jakob Seem, Fiber1 1,2 2016 Kjell Arne Mikalsen, 3Net 1,1 2017 Ole Johnny Johansen, Signal Bredbånd 1 2017 Espen Thorvaldsen, Lofotkraft Bredbånd 1 2017 Toralv Nyheim, Altifiber 1 2016 Arild Fredriksen, Trollfjord 0,9 2017 Øystein Hauge, Sola Bredbånd 0,9 2017 Kjell Ivar Hansen, Kyst Tele 0 2016