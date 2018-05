Norge i rødt, hvitt og snap

Det er få dager som er så visuelle som 17. mai i Norge, og mobilene øker spredningen av fotografier fra den store dagen.

Millioner av Snap og MMS

Telenor melder om 130 prosent økning av i bruken av Snapchat gjennom nasjonaldagen, mens Telia melder om 18 prosent økning i mobildatabruken, for det meste gjennom Snapchat og Instagram.

En interessant trend er hvordan bildemeldingene spiller en rolle denne dagen. Telia melder om 832 602 bildemeldinger gjennom 17. mai, og Telenor om gode 1,2 millioner MMS.

– 17. mai er dagen vi gjerne vil feire med familie og venner, uansett hvor de befinner seg i verden. Møtes vi ikke ansikt-til-ansikt, vil vi likevel dele opplevelser med våre kjære, og mobilen hjelper til. Dermed får vi en økning i bruken av sosiale medier og bildemeldinger. 17. mai var det på formiddagen og ettermiddagen Snapchat-bruken tok av, mens Instagram- og Facebook-bruken tar til litt senere, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobildivisjon.

Champagne, korps og klesvalg

For Telenor er det 250 prosent høyere MMS-trafikk enn en vanlig hverdag. Champagnefrokoster og dagens «outfit» fikk meldinger å fly på, hele 107.000 meldinger, eller 30 MMS-er i sekundet, fartet gjennom Telenor-nettet mellom 0800 og 0900 torsdag morra.

Oppsummeringene av dagen kom imidlertid til kvelds, og da via Facebook og Instagram. Ikke at det var helt stille da heller: Instagram lå 45 prosent over hverdagsbruken, mens Facebook var 30 prosent over.

- Det er vel ikke stort annet å si enn at vi blir stadig mer opptatt av å vise andre hvordan vi feirer, og spesielt når vi er ikledd finstasen. Selv om alle sosiale medier er populære på den store dagen, levnes det liten tvil om hvilke to apper vi ser dominere i form av trafikk: Snapchat og Instagram, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Mindre tekst og prat

Den gamle devisen om at et bilde sier mer enn tusen ord ble også bekreftet. Dedikert taletrafikk hadde en markert nedgang denne Grunnlovsdagen.

Og den klassiske mobiltjenesten tekstmeldinger fikk også svi. Den gamle aktivitetsvinneren, sånn fra ti år tilbake eller så, viste seg i år i statistikken som om det var en helt normal bruksdag. Telia-kundene tekstet faktisk mindre enn vanlig.