Norgesnett trapper opp digitaliseringen

Norgesnett AS ser på den nye avtalen som et viktig steg i en digitaliseringsprosess som har som mål å gi ytterligere effektivisering.

Norgesnett har kjørt en omfattende anbudsrunde og grundige forhandlinger med Powel, og har nå signert kontrakt med Powel Asset Performance. Kontrakten omfatter levering av løsningen Powel Utilityflow, som har støtte for saksbehandling, prosjektering og arbeid ute i felten.

Målet er å integrere den nye løsningen med Norgesnetts eksisterende løsninger fra Powel, som blant annet omfatter programvare for databasehåndtering, nettmeldinger og produktkjøp, samt Microsoft Dynamics ERP-løsning. Resultatet skal bli en enhetlig arbeidsflate som man kan styre arbeidsordrer, saker og prosjekter fra, ifølge pressemeldingen.

2,2 millioner kroner

Powel Utilityflow skal leveres i flere faser gjennom høsten 2018 og våren 2019, og kontrakten har en verdi på cirka 2,2 millioner kroner inklusive opsjoner.

– Gjennom strømlinjeforming av arbeidsprosesser skal vi få alle til å jobbe på lik måte slik at vi får enda bedre oversikt og kontroll over driften vår, sier leder for digitalisering hos Norgesnett AS, Jo Morten Sletner.

Trondheimsselskapet Powel AS leverer programvareløsninger fortrinnsvis til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 1996 og har vokst fra å være en liten norsk bedrift til et internasjonalt konsern med 470 ansatte, kontorer i åtte land og kunder i 20 land.

Norgesnett AS er fra 2016 en fusjon av selskapene Askøy Nett AS, Follo Nett AS og Fredrikstad Nett AS. Selskapet har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i mesteparten av Fredrikstad og med Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski og Askøy, med i alt 94.000 kunder. Hovedkontoret ligger i Fredrikstad.