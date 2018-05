Norsk app best i Danmark

Det er Foreningen for Dansk Internetthandel står bak E-handelsprisen 2018 i Danmark. Blant priskategoriene finner vi blant annet «Beste app», og den stakk norske Easypark av med nylig.

Enkel og elegant

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Easypark, kan vi lese følgende:

«Easypark har med en enkel og elegant app gjort seg selv uunnværlige for bilister, som ikke vil styre med parkering og betaling. Virksomheten imponerer juryen med flott vekst, en super kundeservice og tekniske løsninger, som kan gi selskapet en global lederposisjon og skape suksess på utenlandske parkeringsplasser».

- Det er kjempegøy at EasyPark blir satt pris på i Danmark. Vi jobber hver dag for å forenkle, forbedre og fornye våre tjenester – slik at kundene våre, både privatpersoner og bedrifter, sparer tid i hverdagen, sier markedsansvarlig i EasyPark Norge Ludvik Eide i en pressemelding.

Siden 1999

Selskapet har eksistert i lang tid. Easypark ble grunnlagt av norske gründere i 1999, lenge før smarttelefoner kom på markedet. Det startet med veldig enkle løsninger som p-skiver og parkeringsklokker, før mobilen kom og muliggjorde ringe- og SMS-tjenestene for parkering. Den første Easypark-appen ble lansert i 2011.

Nå har Easypark blitt et internasjonalt konsern i stadig vekst. Selskapet er tilstede i 14 land og over 700 europeiske byer med sine smarte løsninger.

Finn og parker

Med Easypark kan du betale p-avgiften på både private og kommunale parkeringsplasser med mobilen, uten å måtte lete deg frem til nærmeste p-automat. Du betaler kun for tiden du står parkert, og må ikke på forhånd oppgi en sluttid.

Tidligere i år lanserte Easypark også løsningen Finn og Parker. En kartfunksjon i appen viser deg hvor det er størst sannsynlighet for å finne en ledig parkeringsplass i området du skal til, på den tiden av døgnet du ønsker å parkere.

Datainnsamling og avanserte algoritmer gjør dette mulig. Finn og Parker er foreløpig tilgjengelig i Oslo og Stavanger i Norge, men vil bli lansert i flere andre store byer i løpet av året, skriver selskapet i pressemeldingen.