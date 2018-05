NTNU lager satellitter, kle på en robot, «killer-app» for AR?

NTNU med satellittprogram

Mulighetene som finnes med kunstige satellitter i bane rundt jorda har snudd verden opp/ned siden sovjetrusserne sjokkerte alle med Sputnik-1 i 1957. Sender du med et kamera på satellitten så har du satellittovervåking, og det har for all ettertid forandret hvordan vi forstår verden omkring oss.

De militære anvendelsene var først ute, men det å kunne se værsystemer under utvikling og hvordan de beveger seg over tid, er nok den mest omseggripende effekten av satellitter i dag. Med gode værvarsler som ser stadig lenger inn i framtiden, har ulykker på havet vært unngått, og omfanget av skader blitt redusert som en følge av at folk har kunnet forberede seg. Men det finnes flere ting å overvåke, og det jobber forskere ved NTNU med.

Ved hjelp av småsatellitter på tre kilo, bygd opp av moduler på 10 x 10 x 10 centimeter, er det mulig å overvåke havområdene for algeoppblomstringer, drivende isfjell, oljesøl eller utslipp fra landbasert industri og landbruk. Det krever «bare» hyperspektrale kameraer som er små og lette nok til å bli med den lille satellitten i omløp.

Et hyperspektralt kamera er et kamera som har hundrevis av fargeplan per piksel, i motsetning til vanlige kameraer, som bare har rødt, grønt og blått (RGB) fargeopptak. Det er ikke ny teknologi, men tradisjonelt har slike kameraer vært store og tunge og helt umulig å sende med en småsatellitt. Det er ikke sant lenger, og forskerne ved NTNU har bygd et slikt kamera med standardkomponenter og litt 3D-printing, melder Gemini, nyhetstjenesten til NTNU og Sintef.

Ambisjonen til prosjektet er å skyte opp to slike satellitter i 2020, som skal samarbeide med autonome droner, autonome fartøy både på og under vannflaten, for å til sammen danne et langt bedre bilde av ståa i sjøen. Den første praktiske anvendelsen av dette skal være å gi fiskeoppdretterne tidligere og bedre varsler om giftige alger i sjøen, slik at de har en sjanse til å forberede seg bedre enn før, og dermed kanskje slippe å se fisken dø i merdene.



Prosjektet har også lagd en ganske kul video om hva de skal gjøre.

Kle på deg en robot

Det kanskje aller mest kjente eksoskjelettet i verden er drakten til superhelten Iron Man. Ved hjelp av den blir den ganske ordinære forretningsmannen Tony Stark til en ekte superhelt, med superkrefter, evnen til å fly og dataassistert forbedring av alle sanseinntrykk – bare ved å kle på seg drakten.

Det er selvsagt bare en tegneseriefantasi, men det er et faktum at mange har jobbet med teknologi som man kler på seg for å bli sterkere eller raskere. Typisk nok startet mange av de som jobber med slikt med å finne militære anvendelser, og dermed sikre seg et sugerør nedi mange lands romslige forsvarsbudsjetter.

Det gjorde også det amerikanske selskapet Ekso Bionics. Dette selskapet ble startet opp i 2005, som en knoppskyting basert fra Berkley-universitetets Robotics and Human Engineering Laboratory.

– Opprinnelig ble selskapet etablert for å hjelpe amerikanske soldater med å bære tungt utstyr i felten. En av grunnleggernes bror var en Navy Seal, forteller selskapets økonomidirektør til nettstedet Tech Crunch. Så ble soldatbroren skadet, og ble lam i både armer og bein. Det motiverte gründerbroren til å se på hvordan selskapets produkter kan hjelpe folk som har lignende problemer opp og gå igjen. Det har selskapet realisert i produkter som i dag hjelper mennesker med skader i ryggmargen eller etter et slag, og i dag er det mange som har kommet seg på beina igjen etter å ha blitt fortalt av legen at de kanskje aldri mer kan gå.

Det er selvsagt nyttig og høyverdig, men vi hadde nå også likt å kunne kle på en drakt som gjør oss så sterke at vi bærer sofaen ned trappeoppgangen alene under en flyttesjau.

Google Maps med AR

De ikke fullt så nye teknologiene virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) har foreløpig ikke blitt så utbredt som tilhengerne har ønsket seg. Vi har sett flere anvendelser innen dataspill, engineering og medisin, men ingen av dem har tatt hele verden med storm.

Mange har ment at AR, altså å legge datagrafikk oppå den virkelige verden, kommer til å få størst utbredelse først. Dette skjer enten ved hjelp av gjennomsiktige briller med innebygde skjermer eller rett og slett ved å blande verden med grafikk på en dataskjerm – for eksempel på mobilen.

Dette har både Google og Apple satset på, og de har begge lansert utviklingssett for å utnytte skjerm og kamera på mobiler til å lage et blandet bilde på skjermen. Selv om spillet Pokemon Go har millioner av brukere verden over, så nøler vi med å utrope det til selveste «killer app-en» som gjør AR dagligdags for alle.

Men nå har Google noe på gang som kanskje gjør AR til et like logisk hjelpemiddel for alle, som for eksempel SMS. På selskapets utviklerkonferanse I/O nylig, viste Google fram en AR-forsterket utgave av ett av selskapet kanskje aller mest nyttige og populære apper og tjenester: Google Maps.

Ved å legge veibeskrivelser oppå videobildet av gaten der du står, skal du få langt mer detaljert hjelp til å finne fram i byene. I bakkant bruker Google kunstig intelligens som kjenner igjen omgivelsene der du er, og som dermed gir en langt mer presis posisjon enn bare ved hjelpen av GPS alene, skriver nettsiden The Verge.

Med på kjøpet vil du også kanskje få informasjon om tilbud fra butikkene som befinner seg i bildet, og anbefalinger basert på andre brukeres poenggiving til et museum, en butikk eller en restaurant. Selv om prisen for dette blir enda en kanal å motta reklame i, så synes vi ideen er prima, og gleder oss til å prøve det ut selv.

Det eneste skåret i gleden er at Google ikke hadde noen dato klar for når de ruller dette ut, da de presenterte teknikken på konferansen.