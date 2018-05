Ny digitalsjef i Telia Norge

Geir Jangås kommer fra stillingen som Director of Advertising i Schibsted i Spania, hvor han har resultatansvar for annonsering, drift og salg på tvers av alle Schibsteds forretningsenheter i Spania. Han har hatt flere ulike lederjobber i Schibsted de siste årene, og tidligere har han blant annet vært COO i Schibsted Norge Salg og produktdirektør i Finn.no. Han har en Master of Marketing fra BI, er veldig teknologiinteressert og har engasjert seg tydelig i den offentlige debatten rundt teknologi, robotisering og digitalisering generelt.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i Telia Norge. Jeg opplever at selskapet og de ulike merkevarene har en tydelig teknologi- og digitaliseringssatsing basert på kundenes forventninger, og ser frem til å jobbe sammen med menneskene bak merkevarene og deres kunder for å videreutvikle satsingen i et stadig mer endret konkurransebilde, sier Geir Jangås.

– Jeg er veldig glad for at Geir har takket ja til å ta ansvaret for alle digitale kanaler i Telia Norge, sier Kjersti Jamne, direktør for privatmarkedet i Telia Norge. – Han skal lede et team som har tatt Telia til digitaltoppen i Norge, og jeg gleder meg til å jobbe tett med Geir for å ytterligere forsterke denne satsingen hos oss. Han bringer bred og verdifull kompetanse inn i Telia Norge som vil hjelpe oss til å skape enda bedre opplevelser for kundene våre fremover.