Ny leder på Capgeminis Bergens-kontor

Gina Gjerme har vært en del av ledergruppen i Capgemini Bergen de siste 12 årene, og innehatt jobber som både salgssjef og ansvarlig for bemanning. Før sin tid i Capgemini, hadde hun lederroller i et par andre it-virksomheter. Nå tar hun ifølge en pressemelding over som leder for Bergens regionen.

Som regiondirektør vil Gjerme ha overordnet kommersielt ansvar inklusive marked, kunder og prosjekter i Bergen, i tillegg til å være kontoransvarlig for alle ansatte som jobber på Capgeminis Bergens-kontor.