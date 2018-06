Ny sjef i Evry Norge

Hove overtar for Kolbjørn Haarr, som har valgt å slutte i selskapet.

– Jeg er glad for at Per Kristian Hove har takket ja til å lede Evry i Norge. Hove har lang erfaring fra it- og teknologiselskaper og har solid kompetanse innenfor digitalisering og endringsledelse. Han har jobbet tre år i Evry og kjenner selskapet godt fra sin tid som leder av leveransenheten vår og som salgsdirektør i Norge, sier Bjørn Ivroth, CEO i Evry, i en pressemelding.

Hove er i dag leder for Digital Platform Services, som har ansvaret for leveranser på tvers av selskapet. Han har tidligere vært administrerende direktør i Oracle Norge og leder for HCL i Norge.

Per Kristian Hove starter i stillingen 5. juni 2018. I pressemeldingen kommer det frem at det vil bli utnevnt en fungerende leder av Digital Platform Services i løpet av kort tid.

– Kolbjørn Haarr har ledet Evry Norge i en periode med store endringer. Han har, med sin bakgrunn og erfaring gitt et meget sterkt bidrag til å styrke selskapet i Norge blant både kunder og samarbeidspartnere. Jeg vil takke Kolbjørn Haarr for hans svært gode innsats de to og et halvt siste årene, sier Bjørn Ivroth.