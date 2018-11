Ny toppsjef i Evry

Tidligere i år kunngjorde Evry-sjef Björn Ivroth at han var klar for et liv etter Evry, straks styret i selskapet fant fram til en egnet etterfølger. Nå er det klart at selskapet har funnet arvtakeren i egne rekker, og Per Hove rykker opp til sjefsstolen med umiddelbar virkning, melder selskapet i en pressemelding.

Ex-Oracle og HCL

Per Hove har en bakgrunn som leder for Oracle i Norge og for HCL i Norge. Ifølge pressemeldingen bygde Hove opp HCL Norge til en milliardbedrift over en fem-årsperiode. Hove kom til Evry i 2015 som salgsdirektør, og rykket opp til konserndirektør i 2017, og har ledet både Digital Platform Services og Evry Norge i rollene sine der. Hove ble leder for Evry Norge i juni 2018.

«Med over 20 års erfaring innen it - og teknologiselskaper, har Per Hove betydelig kompetanse innen digital transformasjon og endringsledelse. I Hove ser vi en kandidat som er sterkt engasjert i hvordan Evry kan bidra til digitalisering og modernisering av nordiske bedrifter, banker og andre organisasjoner av betydning for samfunnet. Evry vil få en administrerende direktør som har lang erfaring med å lede kunnskapsvirksomheter og et sterkt fokus på å forbedre kundetilfredshet og resultater gjennom tydelig ledelse», sier Göran Lindahl, leder av Evrys styre i pressemeldingen.

«Ny teknologi og disruptive modeller endrer hverdagen til både bedrifter og privatpersoner. Jeg ser frem til å bygge et Evry som jobber med kundene for å forstå hva som ligger bak disse store endringene, og hvordan de kan benytte seg av ny teknologi som kunstig intelligens og robotteknologi», sier Hove selv i meldingen.