Øivin Bilet gir CGI Norge mer tyngde på retail

Ifølge en pressemelding har CGI Norge ansatt Øivin Bilet i rollen som Director Consulting Services i avdelingen for Manufacturing & Retail. På norsk skulle det bli noe sånn som ansvarlig eller sjef for konsulenttjenestene på avdeling for produksjon og butikkhandel.

Øivin Bilet er i pressemeldingen beskrevet som en forretningskonsulent med bred ekspertise fra retailmarkedet, og med mer enn 20-års erfaring som bruker og leverandør av it-løsninger innen handel og logistikk. Han har hatt fokus på retail og kjedestyring, der Microsoft Dynamics AX har vært et sentralt verktøy.

Tidligere har Øivin Bilet jobbet i EG Norge, Columbus og Lindbak Retail System.