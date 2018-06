Prisdryss over norske datasentre

For 11. året delte Broadgroup nylig ut Datacloud Awards i Monaco. Der gjorde de norske aktørene Digiplex og Green Mountain seg tydelig gjeldende, med to pristildelinger til Digiplex og en til Green Mountain.

Beste energiløsning til Digiplex

Digiplex’ løsning for å konvertere spillvarme fra datasenteret i Stockholm til fjernvarme for 10.000 boliger i nærområdet har vakt berettiget oppsikt. Dette er første gang et operasjonelt datasenter har fått ettermontert en slik løsning. For denne innovasjonen fikk Digiplex prisen «Best Data Center Energy Solution».

– Digiplex er stolt av å ha tatt ledelsen i bransjen ved å være den første som konverterer et luft-til-luft-kjølt datasenter slik at det kan gjenvinne spillvarme. Som et 100 prosent rent energidrevet anlegg, designet for å dra full nytte av det kjølige nordiske klimaet, har vi gjort det mulig å skape et av de mest energibesparende og grønne sentrene av sitt slag i verden. Digiplex skal være først når det gjelder bærekraft - ikke bare til fordel for våre kunder - men også fordi vi har et ansvar for fremtiden, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex i en pressemelding.

Beste markedsfører til Digiplex

Broadgroup introduserte en ny pris til årets utdelinger: «Marketeer of the Year». Denne prisen ble opprettet for å anerkjenne fremragende bidrag til markedsføring i datasenter- og skybransjen. Dette gjenspeiler den økende betydningen av effektiv kommunikasjon i bransjen over hele verden.

Fredrik Jansson, Chief Strategy and Maketing Officer i Digiplex, stakk av med denne første prisen i den nye kategorien. Jansson fikk prisen for sin ledelse av en rask markedsførings- og kommunikasjonstransformasjon som har plassert Digiplex solid i toppen blant nordiske datasentre.

– Jeg er beæret over å bli kåret til Datacloud Awards første «Marketer of the Year» og ekstremt takknemlig for det enestående teamet som har hjulpet meg med å få Digiplex' budskap ut i markedet mer enn noen gang før. Med datasentre, som er så grunnleggende for vår digitaliserte verden, må vi alle ta ansvar for bransjens økende strømforbruk og karbonavtrykk. Digiplex skal fortsette å være en sterk stemme for innovasjon og bærekraftig drift, og skal utfordre konvensjonell tenkning rundt datasentre gjennom banebrytende markedsføring og kommunikasjon. Det gleder jeg meg til å være en del av, sier Fredrik Jansson i pressemeldingen.

Årets datasenterleder til Green Mountain

For sin innsats for å plassere Green Mountain på kartet, ble Knut Molaug og Green Mountain tildelt prisen «Data Center Leader of the Year». I en pressemelding peker selskapet ut innsatsen mot kunder og lokalsamfunn som viktige elementer i Molaugs arbeid, i tillegg til å plassere Green Mountain og Norge på kartet over attraktive datasenterdestinasjoner.

– Green Mountain er stolt av å ha mottatt denne prisen sammen med Knut Molaug. Knut har i mange år jobbet strategisk for å sette Norge på datasenterkartet og han har gjort en fantastisk jobb for datasenterindustrien. Han har oppnådd svært gode resultater og bør være stolt av å ha vært med å gjøre datasenter industrien til det den er i dag. Vi gratulerer Knut Molaug med sine flotte prestasjoner, sier Tor Kristian Gyland, administrerende direktør for Green Mountain i en pressemelding.

– 2018 Datacloud Awards var virkelig en fantastisk kveld, og anerkjente de inspirerende menneskene, innovasjon og kvalitet som definerer datasenterindustrien. Jeg er stolt over å ha mottatt denne prestisjefylte prisen på vegne av Green Mountain og å få anerkjennelse for mitt arbeid i bransjen, sier Knut Molaug i pressemeldingen.