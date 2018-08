Problemene i Telenor tiltar

Det kommer nå stadig flere signaler om at problemene mellom Skandinaviasjefen Berit Svendsen og konsernsjef Sigve Brekke har pågått i lang tid. Det skrives nå i flere medier at den uavklarte stillingen mellom de to topplederne ikke er av ny dato. E24 skriver at striden nå har pågått i tre år. Med andre ord helt siden de to konkurrerte om konsernsjefstillingen, som Brekke gikk seirende ut av.

E24 skriver også at Svendsen er blitt tilbudt flere posisjoner i selskapet i tillegg til den tidligere omtalte stillingen som sjef for datterselskapet Dtac i Thailand. Også sjefsstillingen for den nå nedlagte virksomheten i Ungarn skal ha bli tilbudt Svendsen.

Et reelt alternativ

NRK kunne i går melde at flere kilder innen Telenor peker på Petter-Børre Furberg som et reelt alternativ til å overta Berit Svendsens stilling som Skandinaviasjef. Furberg er i dag leder for Telenors Asia-virksomhet.

Han har hatt en rekke jobber i blant annet Thailand, Myanmar og Bangladesh. I tillegg sitter han også i Telenors konsernledelse. NRK nevner også Furberg som en fremtidig kandidat til å ta over som konsernsjef når Sigve Brekke på et tidspunkt trer tilbake og en erfaring fra norgesvirksomheten anses som viktig i så måte. Problemet er selvfølgelig at der sitter Berit Svendsen allerede.

I følge NRK er det også flere andre kandidater internt i Telenor som kan være på tale. Og kilder innad i Telenor har nevnt lederen for bedrifts- og storkundedivisjonen Ove Fredheim samt Bjørn Ivar Moen som i dag leder privatmarkedsdivisjonen som mulige kandidater.

Et kvinneproblem

Alle disse er sikkert glimrende kandidater til å overta etter Berit Svendsen. De har imidlertid alle et felles problem. De er alle menn. Berit Svendsen er i dag en av Norges mektigste forretningskvinner. Å erstatte henne med en mann kan bli særdeles komplisert. Telenor er allerede en mannstung bedrift og å erstatte Svendsen med en mann kan fort bli veldig umusikalsk.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har enn så lenge sagt at dette er et internt problem i Telenor og at dette må de rydde opp i selv. Det er for så vidt en klok holdning. Ettersom bråket tiltar blir dette stadig vanskeligere og det er naturlig å anta at det er blitt sendt signaler til Telenors ledelse om at man nå bør finne en løsning fort. Problemet er at hvis man erstatter Berit Svendsen med en mann kommer denne saken til å eskalere fra å være en intern lederstrid i Telenor til å bli en politisk sak. Dette kommer til å tvinge næringsministeren på banen og saken er plutselig blitt et nasjonalt politisk problem.

Det er grunn til å anta at dette er en problemstilling man er lite interessert i å komme opp i. Både sett fra regjeringens og fra Telenors side. Hvordan Sigve Brekke nå håndterer striden skal bli meget interessant å se. Han har dårlig tid og han har neppe mange dager på å få løst problemet. Et av Norges største selskaper kan ikke ha denne typen stridigheter gående i det uendelige, det er skadelig for selskapet.