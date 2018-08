Samsung lanserte Note 9

Notes-serien som Samsung her fortsetter kjennetegnes først og fremst på størrelsen. En skjerm på 6,4 tommer er stort og det hadde vært i overkant hvis det ikke var for pennen som følger telefonen. Den nye Note 9 har ganske mye til felles med den forrige modellen men det er gjort noen interessante endringer for den nevnte pennen.

Den har på samme måte som telefonen nå også blitt vanntett. Du kan bruke den på større avstand fra telefonen enn tidligere. I tillegg har den også fått noen nye funksjoner som vi får komme tilbake til når vi får tak i et testeksemplar.

Fingeravtrykkleseren er flyttet slik at den er lettere å nå. Samsung har også gjort det lettere å koble telefonen til tv. Du trenger ikke lenger en dokkingstasjon, men klarer deg nå med en kabel. Andre forbedringer er batteriet som skal ha blitt betydelig bedre. En annen nyhet på ladefronten er rettet mot pennen. Hvis pennen plasseres i telefonen skal det nå ta rundt 40 sekunder å lade den opp. Det lar seg høre.

Det er lite som skiller Note 9 fra forgjengeren. Man kunne vel forventet litt mer innovasjon, men det er mulig Samsung sparer kruttet til versjon 10 som vel ser dagens lys om et års tid. Uansett, med en startpris på rundt 10 000 kroner er det ikke en billig telefon. Med litt ekstra minne går prisen opp til omtrent 12 500 kroner.

Galaxy Note 9 detaljer:

Vekt: 201 gram

Skjerm: 6,4 tommer,

Lagringsplass: 128 GB / 512 GB

Operativsystem: Android 8.1 + Samsung Experience

Kamera: 12 MP, videoopptak i 720p

Batteri: 4000 mAh

Pris: 9990 kroner (128 GB), 12 490 kroner (512 GB)

Ny klokke

I forbindelse med lanseringen slapp Samsung også en ny smartklokke. Den har fått litt bedre design og den ene modellen støtter LTE. Når den kommer til Norge sier ikke Samsung spesifikt, men i slutten av september er et godt tips. Prismessig vil den ligge rundt 4 000 kroner. I og med at den kommer i to størrelser vil den minste være noe billigere. Varianten med LTE vil benytte e-SIM og det er mye som tyder på at også denne modellen kommer til Norge i september.