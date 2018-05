SAS lanserer skikkelig bredbånd

For alle som har prøvd WiFi på fly, spesielt hos et av de norske selskapene, vet at dette kan være en ekstremt frustrerende opplevelse. Det holder knapt til å lese e-post. Dette skal SAS gjøre noe med. Som sagt starter SAS med to fly, men innen september skal hele 43 fly være utstyrt med det nye WiFi systemet. I løpet av 2020 legger SAS opp til å kunne tilby dette i alle sine fly.

SAS avholdt en demonstrasjonstur nylig og Hegnar.no målte på denne turen en overføringshastighet på 14 Mbps. Dette er en hastighet som fint holder til å streame en film mens du flyr. Helt gratis blir det imidlertid ikke. Sitter du bakerst i flyet kommer det til å koste litt. Det er imidlertid ikke upriser SAS legger opp til. Det nye Internett-tilbudet blir gratis å bruke for alle som reiser i SAS Plus, er EuroBonus Diamond eller Gull kunde. For de som reiser i SAS Go vil prisen ligge på 4.90 Euro for hele flyturen.