Seks nyansettelser i Onestop Reporting

Grunnet vekst i bedriften har OneStop Reporting ifølge en pressemelding hatt behov for å utvide teamet med ytterligere seks nye kolleger.

Som ny konsulent hos OneStop Reporting vil Peder Paulik jobbe med å bygge rapporter og budsjetter, samt å støtte kundene i deres rapporteringsprosesser.

Paulik har tre års arbeidserfaring fra økonomiavdelingen til Deloitte. Her jobbet han med bedriftens ERP-system, samt rapportering og utvikling av rapporter internt i Deloitte.

Styrker support

Amila Kahvedzic har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og skal nå i år gjennomføre sin MBA fra Edinburgh Business School.

Kahvedzic har tidligere lang erfaring innenfor kundeservice og skal nå være med å styrke supportteamet som supportkonsulent.

Fra journalistikk til dokumentasjon

Åshild Barkved Støylen er utdannet journalist og har en meget bred erfaring med utvikling og produksjon av teknisk dokumentasjon for programvare og applikasjoner.

Hun har arbeidserfaringer som Technical Communication Specialist og Technical Writer fra bedrifter som Schlumberger og Yara International. Støylen vil jobbe med å lage brukerdokumentasjon og sertifiseringsprogrammer for OneStop Reportings brukere.

Fra trening til innhold

Ola Rygnestad Waagaard skal styrke innholdsteamet til OneStop Reporting og skal jobbe som innholdsprodusent. Han vil primært jobbe med å utvikle standardmodeller og innhold til løsningene. Waagaard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Waagaard har tidligere startet opp et nytt treningssenter i Moss under Mudo-franchisen hvor han jobbet frem til februar 2018. Her jobbet han primært med økonomistyring og forretningsutvikling.

Fra skolebenken

Magnus Hjelseth Sunde kommer rett fra skolebenken og er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hos OneStop Reporting vil Sunde jobbe som konsulent og med implementering av OneStop Reportings produkter hos kundene.

Håkon Haslestad skal jobbe som økonomikonsulent og vil bidra med å bygge tekniske rapportmodeller for kunder. Håkon har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Innlandet og har arbeidserfaring som regnskapsmedarbeider.