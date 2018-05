Rejlers selger unna telekom til OneCo

OneCo kjøper datterselskapet Rejlers Telecom fra Rejler Norge. Det innebærer at 87 ansatte tar med seg 120 millioner kroner i årlig omsetning inn i et mer rendyrket telekom-selskap.

Nye eiere for vekst

Morselskapet ønsker å konsentrere innsatsen rundt andre felter enn telekom. Rammebetingelsene for telekom oppgis å være så særegne at veksten der best ivaretas med nye eiere.

– Rejlers Telecom jobber innenfor et svært spennende område, og en bransje i stor endring. Utviklingen til selskapet det siste året har vært formidabel, grunnet høy kvalitet i kundeleveransene, stort engasjement blant medarbeidere og ikke minst en målrettet ledelse. Selskapet er gjennom dette etablert med en sterk og solid grunnplattform, sier Thomas Pettersen, adm. direktør i Rejlers Norge i en pressemelding.

– Rejlers Telecom AS har avvikende rammebetingelser, ulike forretningsmodell og få synergier med de øvrige satsningsområdene vi har i Rejlers Norge. En ny eier vil være i stand til å tilføre vesentlige synergier som igjen vil bidra til den videre utviklingen.

Rejler Norge leverer tjenester innen rådgiving og digitalisering for kunder i hele Norden. Strategiske bruk av IT og digitalisering av fysisk infrastruktur er spesialitetene, og de konsentrerer innsatsen mot energi, butikk, mobilitet, byggebransje og, i alle fall til nå, telekom.

Styrker konkurranseevnen

Etter salget har Reijlers Norge rundt 250 ansatte og en forventet årsomsetning på 430 millioner kroner.

– OneCo er svært godt fornøyd med å kunne styrke vår satsing i telecom-markedet med å få med Rejlers Telecom med på laget, sier Marvin Jensen, konsernssjef i OneCo.

OneCo AS driver sin virksomhet i Norge og Sverige, har 850 ansatte og en årlig omsetning på 1,5 milliarder kroner før kjøpet av Rejler Telekom.

Den operative overtakelsen er 15/6, og gjennomføring er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene.