Smartbrille for mange bransjer

Epson har nå lansert Moverio BT35E, som er nyeste versjon av selskapets smartbriller. Versjonen er basert på tilbakemeldinger fra kunder, og smartbrillene er utviklet for enkel bruk sammen med eksisterende maskinvare via HDMI- og USB-C-tilkobling. Epson lover nesten null ventetid.

Gjennomsiktig skjerm

Smartbrillene er binokulære, altså bygd for å ses gjennom med to øyne. Brillene brukes som en gjennomsiktig skjerm for eksisterende maskinvare ute hos kundene.

Eksempler på bruk av slike smartbriller er at de kan fungere som primær eller sekundær skjerm for helsepersonell. I stedet for å snu seg rundt for å se på en skjerm, kan legen ha fokus på pasienten.

Kommersielle dronepiloter kan bruke smartbrillene som en sekundær FPV-skjerm. Forkortelsen står for First-Person View og betegner visningen på skjermen eller i en eller annen form for databriller som dronepiloten på bakken kan bruke til å se videobildet fra dronen oppe i luften, som om vedkommende skulle ha vært ombord i det førerløse flytende fartøyet. Samtidig som man står på bakken og følger dronen med øynene der oppe i luften, har man full kontroll på hva dronen «ser» gjennom sitt videokamera.

Ingeniører i mange bransjer står naturligvis på listen over målgrupper for Moverio-brillene, som også markedsføres overfor underholdningsbransjen, der fornøyelsesparker og museer kan bruke smartbriller til å forbedre kundeopplevelsen, som for eksempel å spille av videoinnhold.

OLED

Epsons Moverio-briller er basert på Si-OLED-teknologi, altså en silisium-basert fleksibel OLED-type, og brillene har HD-oppløsning på 720p. Brillene har en rekke innebygde sensorer, inkludert et fem-megapikslers kamera, gyroskop, akselerometer, kompass og omgivelseslyssensor.

PÅ NÆRT HOLD: Slik ser Epsons nye Moverio BT35E-smartbriller ut. (Pressefoto: Epson)

Brillene er kompakte og lette. Ifølge Epson passer de til de fleste hodestørrelser, og de kan brukes utenpå vanlige briller. De har støtte for 3D-innhold.

BRILLER FOR TANNLEGEN: Helsevesenet, inklusive tannlegene, er blant målgruppene for Epsons smartbrille Moverio BT35E. (Pressefoto: Epson)

Epson lanserte den første generasjonen av Moverio-briller i 2011, og er kommet med flere generasjoner av oppdateringer siden den gang.

Epson har ikke kunngjort noen norsk pris på de nye smartbrillene, men forgjengeren Moverio BT-300 er listet opp hos Prisjakt.no med en pris på vel 7.000 kroner, som bør gi en pekepinn. Smartbrillene kommer i salg i juli, melder Epson Norge.