Sonos lydplanke til fornuftig pris

Sonos har lenge vært en av de ledende produsentene av trådløse høyttalere i mange varianter. På tv-siden har Playbar og Playbase vært de to produktene som retter seg inn mot dette markedet. Playbar har vært på markedet lenge, men Playbase er av litt nyere dato. Uansett var det på tide med en oppdatering av utvalget.

Sonos Beam kan henges på veggen eller plasseres på en tv-benk på samme måte som Playbar. Planken er noe mindre enn Playbar med sine 65 centimeter. Den skal imidlertid kunne håndtere også de store tvene. Det mest interessante er imidlertid de nye funksjonene. Beam har nå fått en HDMI-inngang som også støtter ARC (Audio Return Channel). Dermed bli håndteringen av lyd fra tven langt enklere.

Stemmestyring

Beam er i tillegg til funksjoner som Trueplay (kalibrering) og innebygget dialogforbedring, også utstyrt med muligheter for stemmestyring. For dette formålet er planket utstyrt med 5 mikrofoner. Her i Norden henger vi litt etter, men støtten for stemmestyring vil også komme til oss etterhvert som disse tilpasses våre forhold. Dette gjør at du kan bruke Beam omtrent på samme måte som Amazon Alaxa eller Apple Homepod. Beam vil ha støtte for Airplay 2. Denne støtten legger forøvrig Sonos inn i flere andre av sine produkter. For dem med iOS betyr dette at den også vil støtte Apples stemmestyringssystem Siri, men som sagt ikke ennå. Sonos arbeider også med støtte for Microsoft Cortana.

Prisen for Beam vil ligge i landet rundt 4.000 kroner. Til sammenlikning er prisen på Playbar rundt 7.000 kroner, så hvis kvaliteten er på det nivået Sonos pleier å ligge er det en pris til å leve med. Man kan bestille høyttaleren fra rundt 17. juli.