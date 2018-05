Strøm av toppmobiler fra Shenzhen

Den tid da Apple og Samsung i praksis delte det norske mobilmarkedet mellom seg er muligens forbi. Det skyldes framfor alt en strøm av konkurransedyktige mobiler fra Kina. Dette til tross for ZTEs problemer. Men Huaweis langvarige kamp for å få fotfeste viser også at det tar tid å fravriste de to store markedsandeler.

One Plus alt med norsk menighet

One Plus er et Shenzen-selskap som sprang ut fra Oppo. I 2017 omsatte selskapet for 1,4 milliarder dollar. Deres siste modell One Plus 6 er framfor alt en smarttelefon som langt på vei kan hevde seg mot Samsungs, Huaweis og Apples toppmodeller til en langt lavere pris. Derfor setter Telia nå sine markedsmuskler bak. 299 kroner måneden hvis du tegner Svitsj-abonnement. 6400 kroner om du vil betale alt med en gang.

- Med mål om å tilby den beste smarttelefonen i markedet, og det til en høyst overkommelig pris, er det liten tvil om at One Plus-teamet er ambisiøst og lager produkter som lyder som musikk i våre ører. Årets flaggskip er definitivt i henhold til deres ambisjoner, og vi er stolte over å være alene om å kunne tilby One Plus 6 til våre kunder, sier Håkon Lofthus, leder for Telia Privat.

Tirsdag kl. 17 ble One Plus lansert utenfor Telia-butikken i Byporten i Oslo. Der var køen betydelig av i hovedsak ungdom som ville sikre seg et eksemplar. Via tradisjonelle kanaler har ikke One Plus’s tidligere modeller vært i salg i Norge. Likevel har selskapet fått seg en betydelig fan-skare allerede. Det er godt gjort av et selskap som så dagens lys i 2013 – grunnlagt av Oppo-avhopperen Peter Lau.

Ungdom viktigst

Den viktigste målgruppen er utvilsomt ungdom som liker spill. Både det faktum at den mobilen lar seg lade på en halvtime og at den er utstyrt med appen Gaming 2.0 taler sitt tydelige språk. Og derfor har One Plus alt fått sin tilhengerskare på sosiale medier. dessuten er den utstyrt med 4x3 Mimo som gjør den kapabel til gigabithastigheter der det måtte komme.

Men bevares. Et par timers hands on på One Plus 6 forteller oss at dette så absolutt er en mobil som kan hevde seg blant annet mot Iphone X og Samsung Galaxy 9. Og som er dugelig selv for gamlinger som undertegnede. Gamere har det med å sluke batterikapasitet, men det gjør da også våre mobiler når vi slår på GPS-apper på en lengre sykkeltur. Da kan det være greit med lynrask lading.

Flere testsiter har utropt Huawei P20 Pro som markedets beste mobil akkurat nå. Det er lite som skiller One Plus 6 og Huaweis toppmobil. Det er nesten bare kamerafunksjonen der P20 Pro har et ekstra zoom-kamera. Og at One Plus 6 ikke er godkjent vanntett. I forhold til tidligere modeller fra selskapet er kameraene oppgardert med sterkere prosessorer, men fortsatt synes Huaweis toppmobil med sine tre kameraer å være hakket bedre.

Prisen for denne smartmobilen i toppsjiktet som så kan konkurrere med for eksempel Samsung Galaxy 9 er interessant. Det skal bli interessant å se om denne nyheten i det norske markedet kan gjøre seg gjeldende på Topp 10-rangeringene til Telia. Målt i pris/ytelse burde den kunne hevde seg. I et marked der Apple og Samsung har 80-85 prosent av markedet er det ikke lett å hevde seg for andre, men her har vi en nykommer som nok kan erobre sin nisje med hjelp av Telia. One Plus har alt greid det i Finland med hjelp av operatøren Elisa.

Også Xiaomi i Norge

NeyOnenet har tatt inn Xiaomi Mi Mix 2, 2S, Redmi 5, 5 Plus og Mi A1 for salg. Og åpnet kontor i Kina.

– Xiaomi er én av flere spennende merkevarer som stadig flere nordmenn har et forhold til, men hittil har det ikke vært enkelt å kjøpe mobiltelefoner her til lands fra verdens fjerde største mobilprodusent. Det er i seg selv grunn nok til at vi i NetOnNet ønsker å ta tak i dette. Samtidig tilbyr NetOnNet - som eneste aktør i Norge - nå mobiltelefoner fra Xiaomi med norsk språk og nordiske menyer, sier Peter Andersson, leder for NetOnNets norske virksomhet til Tek.no.

– Vi har et eget kontor i Kina som ligger tett på pulsen og følger med på trendene, noe som gjør det enklere å forfølge dialoger og muligheter med ambisjon om å være tidlig ute med det som er nytt og spennende, sier Andersson.