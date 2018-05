Telenor kjøper nettverkskontroll

Som et ledd i modernisering av driften av Telenors innholdsnettverk utvider selskapet utvalget av kvalitetssikringsverktøy.

Sanntidsopplevelsen

Det er Agama som skal levere mer verktøy i form av sanntids kontrollnoder fra sentralt i nettverket og helt ut til kundelevering. I tillegg rulles Agamas Scale-plattform ut som ny plattform for analyse og kvalitetssikring.

- Det er helt sentralt for Telenor at vi leverer en eksepsjonell god kundeopplevelse. Med ny analyse- og kvalitetssikringsplattform får vi en veldig god oversikt over leveringskvaliteten i hele nettet i sanntid. Det gir oss mulighet for bedre å forstå kundeservicenivå og leveringskvalitetsnivå sett fra kundesiden, sier Tommy Hexeberg, sjef for kringkastingstjenester i Telenor, i en pressemelding.

Forebyggende virksomhet

Det nye overvåkingssystemet skal gjøre det mulig å drive forebyggende vedlikehold og fiks av problemer før de skjer. Bedre oversikt nærere kunde skal også gi raskere løsning av problemer og feil som likevel oppstår.

En fersk oppgradering av Scale-plattformen innebærer også flere verktøyapplikasjoner og storskala dataintegrasjoner med ryggraden i it-systemene til Telenor. Det gir rom for analyser av store, sammensatte datasett og en plattform for å utvikle nye applikasjoner og tjenester basert på ekte kunde- og leveringkvalitetsdata.