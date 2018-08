Telenor tester 5G på Svalbard

Skal man finne et sted som er rimelig isolert, ikke alt for stort i utbredelse og i tillegg har avansert teknologi allerede på plass. Da er Longyearbyen på Svalbard et ganske natulig valg, når man bare får tenkt seg litt om. Dette skriver Klassekampen. I og med at kulldriften på øya og byen ikke lenger skal være med i næringskjeden måtte man finne på noe nytt i tillegg til turisme. Teknologi var da ganske nærliggende å tenke på. I tillegg til å bygge ut smartteknologi og gjøre det lille samfunnet til et attraktivt område for frihetssøkende unge, skal man nå i gang med testing av 5G.

Telenor har gjort Longyearbyen til er testområde for ikke bare 5G, men også for alle de teknologiene som kommer til å følge med den nye telestandarden. Her skal det testes IoT-løsninger og droneteknologi. Målesensorer skal teste alt fra klima til den generelle utviklingen i området.

Det er imidlertid ikke bare Telenor som benytter seg av byen på den lille øya som testområde. Det skal også testes ut solceller i forbindelse med flyplassen. Dette siste høres noe underlig ut for et område som ikke har sol halvparten av året. Fordelen er at gir mulighet for å teste og utvikle batteriteknologi for lagring av strøm til senere bruk.

Berit Svendsen i Telenor tok opp utviklingen i området i forbindelse med Arendalsuka og sa at man allerede var godt i gang med å teste en del løsninger i området. Det er med andre ord håp for de lille polarbyen etter at kulltiden er definitivt over.