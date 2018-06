Telenors ungdomsforum priser varsler-app

Fredsprisutdelingen i desember i fjor markerte starten på konkurransen. Nå seks måneder etter, møtte 24 unge ledere fra 12 land juryen. Fire prosjekter ble presentert for et panel med blant annet Fredsprissenterdirektør Liv Tørres og konserndirektør Wenche Agerup fra Telenor.

Ungdomsforumet er et samarbeidsprosjekt med Nobels Fredsprissenter i Oslo. Målet er å skape en felles global plattform for unge ledere som vil utvikle digitale løsninger for å løse samfunnsutfordringer.

Mobil mot barnearbeid

Vinneren ble prosjektet Agncy, som er et prosjekt for å bruke mobilteknologi til å varsle om barnearbeid og uverdige arbeidsforhold for arbeidsfolk verden rundt. En app brukes for å gjøre det enklere å rapportere om urimelige arbeidsforhold lokale og internasjonale arbeidstakerorganisasjoner.

Smarttelefoner med internettilgang er stadig mer tilgjengelig for store skarer verden rundt. En app for dette publikumet som gir sikker og anonym varsling, og mulighet for å dobbeltsjekke påstander, er kjernen i Agncys prosjekt. Reduksjon i urettferdige og urimelige arbeidsforhold i tråd med FNs bærekraftsambisjoner er målet.

Et av de samfunnsorienterte målene Telenor arbeider for er å følge opp FNs bærekraftsmål nummer 10. Der er målet er å redusere sosial og økonomisk skjevheter gjennom tjenestene selskapet leverer.

– Vi har et mål om å bruke rekkevidden til Telenor globalt, våre forretningsstandarder og våre svært kompetente medarbeidere til å jevne ut store forskjeller. Når vi kombinerer teknologi med ressursfull ungdom, bidrar vi til en slik utjevning. Jeg har stor tiltro til Agncy og deres løsning, og ser fram til å følge disse unge talentene videre, sier konserndirektør Wenche Agerup i Telenor i en nettartikkel.

Gode kandidater i kø

Premien er 100.000 kroner i grunnstøtte og mentorbistand fra Telenor. For Agncy er det administrerende direktør Michael Foley i Grameenphone i Bangladesh.

De tre prosjektene som ikke nådde opp er neppe irrelevante. Et stordataprosjekt for å blokkere malaria-epidemier, et nettbasert fødselsregister for foreldreløse eller forlatte barn og en pratebot som kan veilede barn og unge om sikker adferd på internett er fortsatt klar for støtte.

Totalt søkte 8.000 om å bli en av de 24 som fikk utvikle ideene sine og presentere dem i ungdomsforumet.