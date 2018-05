Er Tidal ferdig?

Avsløringene i Dagens Næringsliv om at det Jay Z eide Tidal har fusket med avspillingstall for enkelte artister, er i ferd med å bli en alvorlig sak. Nå begynner Tidal å slå tilbake mot påstandene i DN. Det er snakk om 320 millioner falske avspillinger som stor sett er knyttet til artistene Beyoncé og Kanye West

En del av bakgrunnsmaterialet som DN benytter seg av, er basert på materiale som er blitt gjennomgått av NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Tidals advokater har informert NTNU om at påstanden i rapporten ikke er korrekte og truer nå NTNU og personer knyttet til rapporten om rettslige skritt om ikke rapporten trekkes tilbake.

Nils Kalstad Svendsen, leder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, sier til Adresseavisen at de står ved rapporten og at det ikke er snakk om å trekke den tilbake.

Kan være slutten

Musikkjournalist, Asbjørn Slettmark, mener at hvis dette stemmer kan det bety slutten for Tidal.

– De har blitt anklaget for uryddige ting tidligere, men det er mye verre for selskapets rykte og fremtid dersom det stemmer at de på egenhånd har blåst opp sine egne strømmetall og stjålet penger fra andre artister, sier han til NRK.

Tidal på sin side påstår at dette er en svertekampanje som i all hovedsak ledes av Dagens Næringsliv og at konklusjonene som avisen trekker er direkte feil.

I følge DN sier musikkprofessor Bendik Hofseth ved Universitetet i Agder at Tidal kan være ferdig hvis disse påstandene viser seg å stemme.

Ikke eneste problem

Tallfusking er ikke det eneste problemet Jay Z har. Den skandinaviske banken SEB og advokatbyrået Roschier hevder at Jay Z har utestående regninger for hjelp han fikk i forbindelse med kjøpet av Tidal. SEB saksøker nå Jay Z for 4,6 millioner kroner. Søksmålet er oversendt en domstol i USA, men SEB har foreløpig ikke hørt noe fra Jay Z. Det er med andre ord ikke bare tallfusk anklagene Jay Z har å stri med.