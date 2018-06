Vekstkometen i Bergen

I 2017 hadde Bergen Fiber en imponerende kundevekst på 5000 og i år ligger de an til mer. De vil runde 40 000 kunder før vi ser 2019. Men selv en kundevekst i den størrelsesorden kan ikke gi 100 millioner mer per år hvis vi nå regner at hver ny kunde legger igjen f.eks. 800 kroner hver i måneden blir det en inntektsvekst på under 50 millioner årlig.

– Årsaken til at vi hadde 104 millioner i vekst fra 2015 til 2016 og 98 millioner i vekst fra 2016 til 2017 er overføringen av tidligere kunder i BKKs privatmarked. I regnskapet avleirer de seg over 2 år. Selv om vi ligger an til rekordvekst i år, vil vi nok ikke gjøre et nytt omsetningshopp på 100 millioner kroner, sier adm.direktør Tore Nyhammer i Bergen Fiber.

– Jeg tror nok rekordåret i kundevekst blir 2018. Etter hvert må vi nok bevege også lengre og lengre ut i distriktene.

– Dere har for første gang en EBITDA-margin på over 30 prosent. Er det de nye graveforskriftene som slår ut?

– Nei de avleirer seg best på mindre investeringer per kunde (CAPEX). På bunnlinja har de foreløpig liten effekt, sier Nyhammer.

– Hvordan er framdriften i gravearbeidet nå når sola skinner som aldri før i Bergen. Er alle permittert?

– Nei du, nå er det høysesong for oss i fibermarkedet enten det er sol eller som vanlig regn.